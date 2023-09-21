【香港小姐2023】落選港姐陳怡名戰鬥格出入酒店　Zora被網民懷疑與富商約會

今屆落選港姐陳怡名（Zora）的言論一向惹火，自完成港姐決賽後的她不時與網民玩「你問我答」，對於有關樣貌、富商的問題都有直接回應，十分大方！

日前，Zora上載自己身穿low-cut裙、打扮亮麗的相片，後來就有網民問她是否與富豪約會，Zora也親自解答。

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Zora與富豪約會？

Zora繼在IG公開自己在尖沙咀酒店外拍的照片後，又在IＧ限時動態分享花束相片，似乎心情大靚，又不禁令人懷疑Zora身邊有追求者呢！

網民問Zora：「富豪約會？」，她回應：「不是，跟女生也可以dress-up&fine dining，能約我單獨出來吃飯的異性不超過5個，其中還包括我爸、我爺、我姥爺。」

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Zora：我自己吃得起飯

早前有不少網民也問到Zora有關選美的事，又關心其工作動向，有網民問Zora參選的原因，她回答：「原因很幼稚，不想講好丟人。」

她更承認自己有獲邀參與試鏡，至於被問到「有冇富商約你哋食飯？」，Zora霸氣地回應：「我自己吃得起飯，而且人家富商也有很多正事忙吧」。

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