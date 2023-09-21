  • 31°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】落選港姐陳怡名戰鬥格出入酒店　Zora被網民懷疑與富商約會

娛樂 17:08 2023/09/21

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

今屆落選港姐陳怡名（Zora）的言論一向惹火，自完成港姐決賽後的她不時與網民玩「你問我答」，對於有關樣貌、富商的問題都有直接回應，十分大方！

日前，Zora上載自己身穿low-cut裙、打扮亮麗的相片，後來就有網民問她是否與富豪約會，Zora也親自解答。

【香港小姐2023】陳怡名被提議與郭珮文比拼　Zora親回網民：還沒看過啊？【多圖】

Zora與富豪約會？

Zora繼在IG公開自己在尖沙咀酒店外拍的照片後，又在IＧ限時動態分享花束相片，似乎心情大靚，又不禁令人懷疑Zora身邊有追求者呢！

網民問Zora：「富豪約會？」，她回應：「不是，跟女生也可以dress-up&fine dining，能約我單獨出來吃飯的異性不超過5個，其中還包括我爸、我爺、我姥爺。」

點擊圖片放大
+8
+7

Zora：我自己吃得起飯

早前有不少網民也問到Zora有關選美的事，又關心其工作動向，有網民問Zora參選的原因，她回答：「原因很幼稚，不想講好丟人。」

她更承認自己有獲邀參與試鏡，至於被問到「有冇富商約你哋食飯？」，Zora霸氣地回應：「我自己吃得起飯，而且人家富商也有很多正事忙吧」。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：張盈悅專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2023】陳怡名被網民狙擊「入到圍都偷笑」　Zora無懼挑釁盡顯高EQ
12:33 2023/09/05
【香港小姐2023】陳怡名被網民狙擊「入到圍都偷笑」　Zora無懼挑釁盡顯高EQ
【香港小姐2023】陳怡名改態度發千字文剖白　Zora無悔參賽：我給出了最好的表演
18:42 2023/08/29
【香港小姐2023】陳怡名改態度發千字文剖白　Zora無悔參賽：我給出了最好的表演
【香港小姐2023】陳怡名被提議與郭珮文比拼　Zora親回網民：還沒看過啊？【多圖】
14:00 2023/09/13
【香港小姐2023】陳怡名被提議與郭珮文比拼　Zora親回網民：還沒看過啊？【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐2023】陳怡名被網民狙擊「入到圍都偷笑」　Zora無懼挑釁盡顯高EQ
12:33 2023/09/05
【香港小姐2023】陳怡名被網民狙擊「入到圍都偷笑」　Zora無懼挑釁盡顯高EQ
【香港小姐2023】陳怡名改態度發千字文剖白　Zora無悔參賽：我給出了最好的表演
18:42 2023/08/29
【香港小姐2023】陳怡名改態度發千字文剖白　Zora無悔參賽：我給出了最好的表演
【香港小姐2023】陳怡名被提議與郭珮文比拼　Zora親回網民：還沒看過啊？【多圖】
14:00 2023/09/13
【香港小姐2023】陳怡名被提議與郭珮文比拼　Zora親回網民：還沒看過啊？【多圖】
娛樂人物職業 香港小姐 TVB 網絡熱話 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
10:27 2023/09/19
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事
18:09 2023/09/15
【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事
【JPEX風波】林作曾為大律師現淪落為被捕者　單親家庭長大被母親錫到燶
17:36 2023/09/20
【JPEX風波】林作曾為大律師現淪落為被捕者　單親家庭長大被母親錫到燶