【媽媽精明眼】迪士尼門票加價前最後機會　優惠價買「特定日子」一家四口慳$278

▲ 香港迪士尼樂園門票加價，家長有最後機會用優惠價購買門票，一家四口可以慳足$278。

香港迪士尼門票昨日（20日）開始加價，新增1日門票級別，第4級別成人門票售價為$879，而「特定日子」及「特定高峰日子」成人票價亦增加至$719及$799。一家四口前往樂園負擔好重，媽媽要想盡辦法搜尋優惠，小編發現即日起至9月26日，仍可以優惠價預訂12月16日前的門票入場，一家四口在「特定日子」可以慳足$278！

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新增第4級最繁忙特定日子

在新的門票分級制下，「第1級別」（前稱「普通日子」）的1日門票所有票種的票價，將連續第4年維持不變，票價為$639，小童門票$475。新增的「第4級別」1日門票則適用於年內最繁忙的特定日子或季節，12至64歲人士票價為$879，3至11歲小童為$659，與昔日最貴的票價$759及$569相比，加幅均達15.8%。

至於其他級別票種，「第2級別」（前稱「特定日子」）1日門票新票價為$719，小童門票為$539，較舊價$699及$524，兩者加幅達2.9%。至於「第3級別」（前稱「特定高峰日子」）1日門票為$799，小童門票為$599，舊價$759及$569，加幅均有5.3%。

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新票價格昨日起生效，但本港居民在11月15日或之前，仍可以原有票價購買1日門票，即以$699購買「特定日子」成人門票，以及$759購買「特定高峰日子」之成人門票。

在Klook購買以上門票更享價惠價。以最多家庭適用的「第2級別」門票為例，主要是星期五、六、日及部分星期一，新票價為成人$719，小童為$539，一家四口（2大2小）合共$2,516。以價惠價購買門票則只需$2,238，共節省$278！

▲ 在Klook購買以上門票有價惠價。（網頁截圖）

Klook香港迪士尼優惠價格

普通日子（每位）

成人 $590（原價$639）

小童 $449（加價後$475）

特定日子（每位）

成人 $639（加價後$719）

小童 $480（加價後$539）

特定高峰日子（eg. 中秋、10月1日、萬聖節）（每位）

成人 $702（加價後$799）

小童 $526（加價後$699）

【購買按此】

優惠期由即日至9月26日，門票可以用到12月16日，即橫跨萬聖節、魔雪奇緣開幕及聖誕節前，家長一定要把握時間搶優惠門票。

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責任編輯：林綺玲