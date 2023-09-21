【星二代】柏安妮19歲餅印騷演技　許恩怡獲靚基因精通武術舞蹈【多圖】

▲ 許恩怡有樣有才華，最重要有青春！

電影《搖籃凡世》昨日（9月20日）於馬來西亞舉行開鏡儀式，一眾演員包括許恩怡、廖子妤（Fish）與袁富華等均有出席。

該片講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位女性志工，日以繼夜地發揮 「母性」天職，成為挽救初生嬰兒的搖籃手害。

廖子妤衣錦還鄉返馬來西亞拍戲 Fish為《搖籃凡世》苦練回大馬口音

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【搖籃凡世】柏安妮19歲女兒演未婚懷孕媽媽 許恩怡自製角色人格分類指標助入戲

做足功課演出

許恩怡在戲中飾演懷孕3個月的少女，歷盡歧視與欺凌。她為了角色做足功課，坦承演釋角色有難度，眼神也考演技：

呢個少女經歷咗好多嘢，遇到好多男人嘅唔尊重，對佢好唔公平，所以心裏面有好多怨恨，導演叫我演嘅時候眼神都要充滿一種怨恨。其實戲入面同Fish好多對手戲，一邊要同Fish表現得好親密，另一邊廂要有一種怨恨喺度，加上喺戲入面嘅經歷我係從來未接觸過、內心係好沉重嘅，所以要代入去係有啲難度。

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繼承母親衣缽

現年19歲的許恩怡（Natalie），是80年代女神柏安妮女兒，近年繼承母業加入娛樂圈。她盡得靚媽柏安妮的優良基因，高顏值之餘，更富有演戲細胞，在去年首次踏足大銀幕，而且更憑電影《燃野少年的天空》勇奪「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎頒獎典禮「最佳新人獎」。

Natalie甫出道即深得品牌歡迎，從其IG所見，不時為Dior、Miu Miu、Louis Vuitton和Prada等時尚品牌拍攝宣傳照。

去年更獲衛生巾品牌Laurier青睞，拍攝全新產品電視廣告，Laurier以往愛起用巨星級合藝人，包括楊丞琳、蔡卓妍、任家萱與宋祖兒等，對於被選中拍攝廣告，Natalie大感榮幸。

▲ 許恩怡成廣告界新寵兒。

【星二代】柏安妮18歲囡囡首演廣告 許恩怡盡得靚媽真傳演戲細胞爆棚

能跳能武

Natalie品學兼優，三歲開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院嘅分級同職業考試。

除了舞術，武術亦皆精，她擅⻑劍術、⻑拳、太極等，2019年參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃，在武術與舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項。

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