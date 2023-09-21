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【肩頸痠痛】男子瞓捩頸無好轉檢查竟發現「小中風」　醫生警告：1情況要放鬆

醫生診症室 17:10 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

男子瞓捩頸無好轉，檢查竟發現「小中風」，醫生警告：1情況要放鬆。

現代人工作壓力大，容易對身體健康造成很大影響。台灣有一名40歲男子因「瞓捩頸」求醫，惟吃了藥後不但無好轉，症狀還愈來愈嚴重。結果醫生檢查發現，其血管大小是正常人的一半，且已經有點硬化。但因男子持續受到過大工作壓力，竟導致他的嘴巴歪一邊，最後診斷為「小中風」。

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活得健康啲

台灣外科醫生陳榮堅在Facebook個人專頁分享案例指，曾有一名40歲男子因瞓捩頸前往求醫，醫生便開了藥給他，但3天後男子再次覆診，表示「我落枕沒有比較好，而且頸部越來越痛，還有點暈暈的」。醫生見狀立即讓男子量血壓，結果血壓已高達200mmHg，並認為男子不舒服的症狀應是血壓高所造成，遂開了控制血壓的藥給他。

惟隔了3天，男子又找回醫生，而且症狀愈來愈嚴重，除了頭暈之外，甚至感覺肩膀以上幾乎失去知覺。於是醫生幫他安排頸動脈超音波檢查，發現他的血管大小是正常人的一半，並且已有點硬化。

因為男子有頸動脈狹窄的問題，醫生就找神經内科、心臟内科一起會診，為他處方藥物。使用藥物治療一段時間後，男子的症狀已有緩解，不過仍建議他要適度地脫離工作。但後來男子再一次前往急診治療，結果醫生發現他的嘴巴歪一邊，經電腦斷層檢查後，雖然沒有很明顯，但神經內科判斷其有中風的症狀，屬「小中風」。

陳榮堅醫生表示，一般小中風大概住院2至3天就可以出院，不過男子的家人覺得要把他「與世隔絕」，暫時脫離工作，所以讓他住院住了2個星期。2星期後，雖然男子血管硬化的部分仍需要持續吃藥，但是血壓藥的劑量已經可以降低，肩頸痠痛、緊繃的情況也有所改善。

陳醫生解釋，男子之所以會出現這些症狀，有很大一部分原因是與壓力有關。他指出，男子的工作是業務，需要有業績和企劃，以及跟業主接洽等等，因為工作壓力大導致其睡眠質量也很差。

他又指，壓力最常見的身體發出求救訊號就是肩頸痠痛，因此若感到壓力大就要適當放鬆。他建議，壓力大的時候，需要設計一個完全能夠放鬆的環境，可以嘗試運動、找人傾訴等，找到自己釋放壓力的方式。

甚麼體質容易瞓捩頸？

迅康復康治療中心註冊中醫陳偉雄曾接受TOPick訪問時指，中醫是要求辨症論治，在四診來說，以下4個症型都會令我們有機會患上瞓捩頸。

  • 外傷型：因疲勞、扭傷所致，發病急。
  • 風寒外襲型：受風寒或汗出著涼引起，怕冷，例如頸部受涼，或者出汗後受寒。
  • 氣滯血瘀型：因疲勞、損傷等誘發局部氣血運行不暢，頸部肌肉有觸痛。
  • 腎虛型：平時體質虛弱，發病較緩慢，頸肩部痠痛，活動不利，伴有頭暈耳鳴，腰膝痠軟等症狀。

基於疾病是年輕化，很多時我們經過把脈，都會發現年輕人都會腎虛！

日常生活注意事項

日常生活的姿勢，不要長期低頭，我們定時定侯都保持一個水平線，對著電腦或者把手機提高一點。

其次枕頭太高太低都很容易瞓捩頸，所以要有一個合適的高度。最後，不要令頸部受寒，這是一般人都會犯的事，當天氣冷的時候，盡量把衣物蓋過頸部。當你睡覺時，盡量拉高被鋪，保護頸部，務求肩頸膊位都能夠保暖。

按壓甚麼穴位可紓緩瞓捩頸？

陳醫師分享幾個穴位，大家只要順時針及逆時針輕輕按壓穴位10下，然後停一停，持續1分鐘，便可紓緩瞓捩頸不適。

  • 合谷穴：拇指及食指相交連接的位置中間點，在第二個掌指骨的中間點。
  • 大椎穴：第七頸椎棘突下的位置，在頸後面，當我們低頭的時候，摸後面頸，有一個突出來的骨位，稱為頸椎第7節的棘突。
  • 風池穴：頭頂和後枕骨位於耳朵後方，風池穴兩邊都有，在頸後面，在耳仔及後枕骨位的中間的凹位。

點擊大圖了解穴位詳情：

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2個簡易運動紓緩瞓捩頸

除了按壓穴位，還有一些運動都可以紓緩瞓捩頸，註冊物理治療師Arthur示範用毛巾鬆動頸關節放鬆肌肉，紓緩瞓捩頸的痛楚。

點擊大圖了解紓緩動作：

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毛巾鬆動頸關節1

做法：首先捲起毛巾，然後放在頸後，兩邊手各拿住一邊。雙手向前拉，同時抬頭向上，重複做20至30次。

特色：幫助打開整體頸的關節

毛巾鬆動頸關節2

Arthur指瞓捩頸通常轉一邊比較差，以轉右比較困難做例子。

做法：首先捲起毛巾先，然後放在頸後，兩邊手各拿住一邊，然後右手固定，左手慢慢用力向前，同時頸慢慢向右轉。通過左手向前用力以毛巾帶動頸轉右，重複做20至30次。

特色：打開幫助頸旋轉的小面關節，將堵塞了的頸椎關節打開，放鬆繃緊的肌肉。

Arthur提醒大家，如果做了以上動作之後更加痛，便不要再做，建議諮詢醫生或者物理治療師。

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責任編輯：羅嘉欣

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