【腦中風】律師身體壯健愛跑步　突爆血管中風需開腦保命【附中風先兆】

▲ 馬來西亞一名男子身體壯健，亦有做運動的習慣，但某日卻突然中風。

即使身體健康亦可以突然出現嚴重疾病！馬來西亞一名男子向來熱愛運動及跑步、身體壯健，亦無三高等問題，卻突然出現出血性中風，亦即俗稱的「爆血管」，需緊急做開腦手術清除腦內積血，最終留院7個月才總算撿回一命。

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據馬來西亞媒體《中國報》報道，身為當地律師拿督的楊錦成原本報了名參加2022年舉行的42公里馬拉松，並已為比賽準備了一年，卻在某天突然出現暈眩及嘔吐大作的症狀，之後更加暈倒，緊急送院證實是腦部血管破裂，從而引起神經功能障礙，亦即是出血性腦中風。醫生為他進行手術，在其腦部前後共4處清除積血，同時在後腦位置加入延伸至腹部的喉管協助血液流通。

由於留院期間只能透過胃造口進食，因此楊錦成7個月以來消瘦了11公斤，但他就表示：

醫生告訴我，突然有暈和嘔吐就要非常注意！我是真的大命，大步跨過。

不過進行腦部手術後，楊錦成的味覺出現奇特的轉變，更意外促使他戒掉壞習慣。他表示在康復初期吃印度煎餅的醬料時覺得辣，但以前卻不曾覺得辣；而他以前每天都會抽1至2包煙、喝4至5杯咖啡，結果手術後覺得香煙味道變臭，又因口味改變而不再愛喝咖啡而一一戒除。此外，楊錦成亦透露醫生指他的康復進度不錯，

有些病人的狀況和我相似但失去了記憶。因此，我現在覺得做人需要活在當下，不要去想太多東西。

經過醫生評估身體狀況，他在出院後不久便開始恢復跑步，並在今年7月參加10公里馬拉松比賽。雖然康復進度良好，但楊錦成的妻子對其參加42公里的馬拉松比賽仍有保留，

醫生給我的建議是正常生活，說我已經差不多康復了。現在我有跑步，可以在約45分鐘內完成5公里的路程。

小中風後應立即求醫

中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

點擊下圖睇「四字口訣」判斷中風先兆：

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醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣