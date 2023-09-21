【有營飲食】營養師教蒜蓉蒸游水墨魚　黃凱詩：墨魚膽固醇不算高可淺嘗

▲ 營養師黃凱詩表示，墨魚的膽固醇倒不算太高，以同樣未煮熟的魷魚比較，每100克墨魚只是122毫克膽固醇，但魷魚則是233毫克。

曾經聽說︰「如果食慾差，逛一逛街市，胃口便會好起來。」這句說話，大概也有道理，除了因為街市盡是琳瑯滿目的食材外，還有陣陣的人情味。

周日，總會跑到街市，為未來一星期的食材做好準備，不過，有時候，每星期要研究做甚麼菜，也會很懊惱。

魷魚膽固醇比墨魚高

這天，先到相熟的魚檔，勝哥說︰「今天的墨魚很新鮮。」我說︰「可以怎樣煮？」他說︰「墨魚很鮮甜，白灼3分鐘已經可以，還可以加蒜蓉蒸，吃時加點豉油便可。」

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幸好，檔主是你最好的街市助手，總會給你一些佳餚烹調的點子。回家後，小妹說道︰「很久沒有吃墨魚，從前總覺得膽固醇高，後來你告知原來食物膽固醇不會顯著影響體內膽固醇，我才敢吃。」

控制膽固醇戒吃烘焙食品

我說︰「對啊！要知道，身體的膽固醇，有八成都是身體製造的，只有兩成是來自飲食；再者，墨魚的膽固醇倒不算太高，以同樣未煮熟的魷魚比較，每100克墨魚只是122毫克膽固醇，但魷魚則是233毫克，所以，間中淺嘗，不是問題啊！」

小妹點點頭滿是期待。

我再補充說道：

要控制膽固醇，更需要注意的，反而是高反式脂肪和飽和脂肪的食物，要留意經烘焙過食物，如蛋撻、菠蘿包；零食如薯片、薯條等；還有喝咖啡時添加的咖啡伴侶，其飽和脂肪也有不少。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）