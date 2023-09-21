  • 33°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有營飲食】營養師教蒜蓉蒸游水墨魚　黃凱詩：墨魚膽固醇不算高可淺嘗

保健美顏 16:31 2023/09/21

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

營養師黃凱詩表示，墨魚的膽固醇倒不算太高，以同樣未煮熟的魷魚比較，每100克墨魚只是122毫克膽固醇，但魷魚則是233毫克。

曾經聽說︰「如果食慾差，逛一逛街市，胃口便會好起來。」這句說話，大概也有道理，除了因為街市盡是琳瑯滿目的食材外，還有陣陣的人情味。

周日，總會跑到街市，為未來一星期的食材做好準備，不過，有時候，每星期要研究做甚麼菜，也會很懊惱。

魷魚膽固醇比墨魚高

這天，先到相熟的魚檔，勝哥說︰「今天的墨魚很新鮮。」我說︰「可以怎樣煮？」他說︰「墨魚很鮮甜，白灼3分鐘已經可以，還可以加蒜蓉蒸，吃時加點豉油便可。」

最新影片推介

靚太安樂窩

幸好，檔主是你最好的街市助手，總會給你一些佳餚烹調的點子。回家後，小妹說道︰「很久沒有吃墨魚，從前總覺得膽固醇高，後來你告知原來食物膽固醇不會顯著影響體內膽固醇，我才敢吃。」

控制膽固醇戒吃烘焙食品

我說︰「對啊！要知道，身體的膽固醇，有八成都是身體製造的，只有兩成是來自飲食；再者，墨魚的膽固醇倒不算太高，以同樣未煮熟的魷魚比較，每100克墨魚只是122毫克膽固醇，但魷魚則是233毫克，所以，間中淺嘗，不是問題啊！」
小妹點點頭滿是期待。

我再補充說道：

要控制膽固醇，更需要注意的，反而是高反式脂肪和飽和脂肪的食物，要留意經烘焙過食物，如蛋撻、菠蘿包；零食如薯片、薯條等；還有喝咖啡時添加的咖啡伴侶，其飽和脂肪也有不少。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

相關文章

【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯
10:32 2023/09/15
【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯
【減肥攻略】迷你月餅一個含200卡路里　營養師教限特定時間品嘗
10:33 2023/09/15
【減肥攻略】迷你月餅一個含200卡路里　營養師教限特定時間品嘗
【減肥陷阱】長期吃椰菜花飯或致肌肉流失　再回復正常五穀飲食會變易胖體質
10:33 2023/09/15
【減肥陷阱】長期吃椰菜花飯或致肌肉流失　再回復正常五穀飲食會變易胖體質

你可能感興趣

【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯
10:32 2023/09/15
【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯
【減肥攻略】迷你月餅一個含200卡路里　營養師教限特定時間品嘗
10:33 2023/09/15
【減肥攻略】迷你月餅一個含200卡路里　營養師教限特定時間品嘗
【減肥陷阱】長期吃椰菜花飯或致肌肉流失　再回復正常五穀飲食會變易胖體質
10:33 2023/09/15
【減肥陷阱】長期吃椰菜花飯或致肌肉流失　再回復正常五穀飲食會變易胖體質
減肥 烘焙 反式脂肪 膽固醇 脂肪 零食

最高瀏覽

【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
10:27 2023/09/19
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事
18:09 2023/09/15
【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩