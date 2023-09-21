【食用安全】16歲少年飲奶昔猝死　捐器官反累受贈患者入ICU死因報告出爐

▲ 16歲少年飲奶昔猝死，捐器官竟轉移1致命遺傳病。

食物敏感勿輕視！英國倫敦16歲少年Rohan Godhania ，3年前因飲下一杯高蛋白奶昔後，竟因此誘發罕見遺傳病，送院3日後終告不治。更不幸的是，由於當時未能及時了解其真正死因，有病人接受死者捐贈的器官後，亦出現相關症狀，需要在深切治療部留醫。而少年的死亡報告日前亦正式出爐，法醫估計死者是因錯過驗出疾病的最佳時機，而不幸離世，認為要檢討相關醫療制度。

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據外媒報道，英國倫敦一位16歲少年Rohan Godhania在2020年8月15日，因飲下一杯高蛋白奶昔後便很快陷入昏迷，於是被緊急送院搶救，可惜經3天搶救後，仍不幸死亡。

在法醫檢驗後，最終發現少年的死因，乃是喝下高蛋白奶昔後，導致血液中的氨過度分解，而誘發罕見遺傳疾病「鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症」（OTC）。更不幸的是，由於家屬待少年死後不久，便決定將兒子器官捐贈給其他有需要病人，導致該名受捐贈者也出現OTC的相關重症症狀。

少年的死因研訊日前進行，死亡報告指少年臨死前都不知道自己有OTC，才會飲用高蛋白奶昔，最後病發不治。法醫於報告中亦提及，認為死者未有及時進行氨檢測，從而發現高氨血症，令他失去了進一步治療機會；並建議當局要求於高蛋白補充劑和飲料加入健康警告。他亦關注目前NHS對於16至18歲青少年的適當分類，似乎缺乏明確和一致指導。

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責任編輯：羅嘉欣