【中秋好去處】大澳水鄉居民自發掛千個燈籠　主辦方：遊人太多或會熄燈

近年受熱捧的大澳水鄉花燈節，每到中秋，大澳的吉慶街及鄰近街頭，都會掛滿由街坊親手繪畫的紙燈籠，令人置身漫天燈海之中。過往主辦單位大澳非茂里稱，今年居民自發於上周六（16日）掛起千個燈籠，詳情不太清楚。而今年大澳非茂里舉行「非茂里Art Like灸祭」，舉行具特色的中秋活動，包括「〈漁光.餘光〉展覽 X 放映 X 分享音樂會」，亦有市集、手繪花燈工作坊等，與大眾共慶中秋。

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周末辦中秋祭有市集音樂會

為慶祝中秋節，大澳非茂里舉辦「非茂里Art Like灸祭」，當中「〈漁光.餘光〉展覽 X 放映 X 分享音樂會」將於本周六（23日）舉行，以「餘光」為主題，創作出一系列的光影裝置藝術。「餘光」是一種由新舊漁網巧妙編織而成的發光裝置，這個裝置藝術的設計充滿了創意和巧思。利用這些看似平凡的漁網，透過藝術家的巧手和獨特的視角，將其轉化為一個充滿生命力的光影藝術。接下來會親手繪畫花燈，之後聽分享及音樂會。到晚上6時半，再到茂里次所燃亮「餘光」！周日（24日）更會有音樂表演、手繪燈籠工作坊、工藝紀念品市集、猜燈謎等，適合親子同樂。

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而舉辦場地「茂里。次所」是一座二級歷史建築，與大澳街市街7、9、11和13號四幢並列為典型的戰前露台式商住兩用唐樓，建於20世紀30年代初期。4幢建築皆樓高兩層，建築風格相同，至今仍保留圖案一致的露台欄柵。建築以下舖上居，地面用作商舖，樓上則為住宅，又稱「店屋」，是華南地區及東南亞常見的風土建築。當中「茂里。次所」現址更曾作為大澳華商會的辦公室。

過往民間組織「大澳非茂里」舉辦的大澳水鄉花燈節，每逢中秋，當地吉慶街及周邊街巷掛滿逾千個、由當地居民親手繪畫的紙燈籠，當夜幕低垂，燈籠一一被點亮，令整個大澳化身燈海，讓人置身浪漫的中秋氣氛。

▲ 場地內亦掛滿手作燈籠，中秋氣氛甚濃。「大澳非茂里facebook專頁圖片」

主辦方：居民自發掛燈籠

掛燈籠背後源於舊時居民認為，燈籠能為下一代引路回家的寄予。然而花燈展吸引大量遊客迫爆大澳，影響當地民生，故此主辦方自去年起宣佈暫不舉行。主辦方稱：「今年居民自發在9月16日掛起1,000個燈籠。而我們只提供部分手繪燈籠給他們。至於何時完結，或會否再因遊人太多而熄燈，那就真的不太清楚。」

大澳非茂里認為，利用舉辦具特色的中秋活動代替，堅持「只要心中有燈，既能照亮自己，亦能溫暖別人」的初心去舉辦每年中秋活動，也能照亮每個人心中。

〈漁光.餘光〉展覽 X 放映 X 分享音樂會

日期：9月23日

時間：3:00pm-6:30pm

地點：茂里。次所

票價：180元（包一杯飲品、演出、音響設備、燈籠材料）

名額：20名

創意市集 X 漁光餘光音樂祭 X 藝術裝置

日期：9月24日

時間：3:00pm-8:00pm

地點：大澳鄉事委員會廣場 / 茂里。次所

費用：全免

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責任編輯︰王明芳