【Moving超異能族】36歲韓孝周曾拒演奉皙母親　擁少女肌分享3招保養秘方

▲ 《Moving超異能族》爆紅，令劇中演員人氣急升！

Disney+韓劇《Moving超異能族》本周三播出大結局，此韓劇自開播以來有頗高討論度，網民更期待有第二季！結局裡最動容一幕，應該是奉皙 (李正河飾)背著受傷的媽咪李美賢（韓孝周飾）「飛」回家，另外韓孝周所滇的李美賢於「異能者大戰」裡大顯身手，成為結局焦點！

現年36歲的韓孝周，在《Moving超異能族》要由20歲女特務演到40多歲的高中生母親，演繹那種單親母那種心酸，可說是恰到好處。

【Moving超異能族】掀熱話刷新3項紀錄 細數7大網上討論話題

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

《Moving超異能族》27歲高允貞演高中生 小全智賢凍齡有術零違和

一度拒演母親角色

日前韓孝周於個人Instagram發帖文寫道：「I'm truly proud of this show.」看出她對《Moving超異能族》很滿意。事實上，韓孝周起初曾一度拒演此角，只因她沒信心駕馭媽媽這角色。當接獲邀請時她對編劇姜草說：「演高三生母親讓我很有負擔，我看起來像嗎？」姜編劇即說：「哎呦，夠像了」

由於太喜歡劇本，加上編劇姜草以「趙寅成會演你老公」來誘惑她，最終她答允演出，劇出播出後，這對「異能CP」大受劇迷愛戴。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

入行20周年

今年是韓孝周入行第20個年頭，2003年，她以16歲之齡參加「第9屆Binggrae小姐大賽」奪得第一名，因而有「微笑天使」之稱！

在2009年，她跟李昇基演出的《燦爛的遺產》締造47.1%的超高收視率，劇集爆紅人氣急升，其後演《W－兩個世界》和《Happiness》等韓劇。

▲ 韓孝周比真實年齡年輕！（取自instagram）

白裡透紅如剝殼雞蛋

36歲的韓孝周出名皮膚好，曾合作的男星李鍾碩於節目大讚她那種白裡透紅是「連血管都睇得到」，護膚方面，韓孝周很重視清潔，無論收工返家多累，韓孝周也堅持徹底卸妝才去睡。

身高172米的韓孝周擁有一對修長美腿，從小她就喜愛運動，由其IG所見，她喜愛潛水和踏單車，每星期上一次普拉提課程。

另外韓孝周喜愛走路，休假時會散散步當運；她亦會為工作和生活取平衡，當完成一套劇集的拍攝，就會去旅行充充電。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

最新影片推介：張盈悅專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R