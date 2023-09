【Moving超異能族】36歲韓孝周曾拒演奉皙母親　擁少女肌分享3招保養秘方

▲ 《Moving超異能族》爆紅,令劇中演員人氣急升!

Disney+韓劇《Moving超異能族》本周三播出大結局,此韓劇自開播以來有頗高討論度,網民更期待有第二季!結局裡最動容一幕,應該是奉皙 (李正河飾)背著受傷的媽咪李美賢(韓孝周飾)「飛」回家,另外韓孝周所滇的李美賢於「異能者大戰」裡大顯身手,成為結局焦點!

現年36歲的韓孝周,在《Moving超異能族》要由20歲女特務演到40多歲的高中生母親,演繹那種單親母那種心酸,可說是恰到好處。

一度拒演母親角色

日前韓孝周於個人Instagram發帖文寫道:「I'm truly proud of this show.」看出她對《Moving超異能族》很滿意。事實上,韓孝周起初曾一度拒演此角,只因她沒信心駕馭媽媽這角色。當接獲邀請時她對編劇姜草說:「演高三生母親讓我很有負擔,我看起來像嗎?」姜編劇即說:「哎呦,夠像了」

由於太喜歡劇本,加上編劇姜草以「趙寅成會演你老公」來誘惑她,最終她答允演出,劇出播出後,這對「異能CP」大受劇迷愛戴。

入行20周年

今年是韓孝周入行第20個年頭,2003年,她以16歲之齡參加「第9屆Binggrae小姐大賽」奪得第一名,因而有「微笑天使」之稱!

在2009年,她跟李昇基演出的《燦爛的遺產》締造47.1%的超高收視率,劇集爆紅人氣急升,其後演《W-兩個世界》和《Happiness》等韓劇。

▲ 韓孝周比真實年齡年輕!(取自instagram)

白裡透紅如剝殼雞蛋

36歲的韓孝周出名皮膚好,曾合作的男星李鍾碩於節目大讚她那種白裡透紅是「連血管都睇得到」,護膚方面,韓孝周很重視清潔,無論收工返家多累,韓孝周也堅持徹底卸妝才去睡。

身高172米的韓孝周擁有一對修長美腿,從小她就喜愛運動,由其IG所見,她喜愛潛水和踏單車,每星期上一次普拉提課程。

另外韓孝周喜愛走路,休假時會散散步當運;她亦會為工作和生活取平衡,當完成一套劇集的拍攝,就會去旅行充充電。

