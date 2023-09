【STREAM教育】Samsung辦全港學界科技比賽　讓中小學生攜手創造可持續未來

▲ Samsung舉辦的Solve for Tomorrow大型學界科技比賽已踏入10周年。

全球領先科技公司三星電子香港有限公司一年一度的 Solve for Tomorrow 大型學界科技比賽已踏入10周年,過去多年來啟發數以萬計香港學生為大家熱愛的社會發揮無窮創意。

可持續發展是全球最熱烈討論的議題,因此今年 Solve for Tomorrow 的主題定為「十載共『童』無窮想像 一起創造可持續未來」,希望鼓勵全港學生擁有更長遠的目光及視野,與 Samsung 一起為可持續發展出謀獻策。

Samsung Solve for Tomorrow 在過去10年,除了推動學生更關心身邊社區、人和事之外,亦鼓勵了他們好好運用涵蓋科學、科技、探究、工程、藝術及數學各個STREAM領域所學知識,以及提升他們的 4C(創意 Creativity、批判思考 Critical thinking、協作 Collaboration 和溝通 Communication)及解難能力,成為新一代的創新者。

三星電子香港有限公司董事總經理趙依音表示:「作為市場領導者,Samsung 致力啟發別具才華的年青一代,並以各種科技創新協助他們創建更美好的社會,這正是 Samsung 一直在全球各地舉辦 Solve for Tomorrow 的原因。」

▲ 三星電子香港有限公司董事總經理趙依音。

她續稱:「Samsung 提出『可持續生活方式』(Everyday Sustainability)是指透過把可持續發展加進產品設計及用戶體驗之中,讓我們產品的數以十億計用戶可一起共建更健康、更宜居的地球。另一方面,在我們的『Galaxy for the Planet』項目下,我們亦會透過在所有流動產品上使用回收物料,如在智能手機上採用回收塑膠、鋁及玻璃,並使用環保包裝、實現智能手機充電器閒置時零耗電,以及在 2025 年前實現零堆填目標。由此可見,Samsung 上下在推動可持續發展不遺餘力。我們希望將這個理念推廣出去,因此在 Solve for Tomorrow 10 周年這個里程碑把主題定為可持續發展,我們非常期待看到更多年青發明家創作更多有助推動社會達至可持續發展創意作品。」

繼續鼓勵學生寓比賽於學習

聯合國於2015年制定了17項可持續發展目標(Sustainable Development Goal,簡稱 SDG),涵蓋環境、經濟發展、社會共融等議題。參賽學生可以在這些可持續發展目標中揀選合適的議題,運用 STREAM 知識及創意製作出別出心裁的科技方案及作品,為社會的可持續發展出一分力。

為了進一步強化參賽學生的STREAM知識,Solve for Tomorrow 比賽自三年前新增的STREAM工作坊後一直備受學界歡迎。除了在比賽揭幕日增添設計思維工作坊,加上原有協作及表達技巧和影片拍攝工作坊之外,今年特以把機械模組化設計及編程語言兩個工作坊分為初階及進階版本,務求大大提升學生在這兩個領域的技能。

至於評分方面,今年亦會在初選包含設計概念及創意度、可行性及技術概念、表達技巧之外,亦包括評核作品能否持續營運及推廣至更廣闊層面的可持續發展,以及關乎於作品成本、經濟效益等領域的商業模式。為鼓勵大家參與Solve for Tomorrow活動,參加所有活動(包括簡介會暨設計思維工作坊和STREAM工作坊)的參賽隊伍將可獲取額外5分獎勵分數,並會一併計算到初選的總分內。

大會將於2023年12月選出8隊入圍隊伍(4隊來自小學及4隊來自中學),特定的專業導師會在最後階段的導師指導期中,協助隊伍進一步改善作品,並加強其演說技巧。所有入圍隊伍將會在演說日(暫定2023年1月),親身向大會評判介紹及展示作品,並由大會評判評分,加上公眾投票分數後,預計2024年3月正式公佈和頒發獎項。

Samsung希望透過 Solve for Tomorrow學界科技比賽中各個與別不同的項目,為各位參與的學生可以強化STREAM知識及其他廿一世紀必備的技能,更可以與其他學校交流,達到真正寓比賽於學習。

