【悔不當初】 名校生壓力爆煲抑鬱尋短見 虎爸媽後悔催谷害慘女兒：返唔到轉頭

香港的學童讀書壓力大，不少虎爸媽費盡心思，催谷子女入名校，更不惜軟硬兼施，但卻分分鐘弄巧反拙，害慘了下一代。Facebook的「心小姐 - 教育及兒童心理學家」分享，本港一對夫婦高壓催谷女兒入名校，但名校女兒壓力爆煲尋短見，出院後更證實患上抑鬱症，精神變呆滯，被轉介予心理學家接受輔導，令父母悔不當初。

影片推介：

名校女生壓力爆煲

facebook專頁「心小姐 - 教育及兒童心理學家」以「『太遲啦，返唔到轉頭！』追悔莫及的虎爸媽」為題發貼，個案來龍去脈，指Cindy有一對虎爸媽，自小對她的成績要求非常高，每日長時間監督她做功課和溫習。Cindy稱，父母只關心她的學習成績，當她成績不達目標時，父母會嚴厲責罵，甚至侮辱她，把她罵得一文不值。

在Cindy小學畢業時，其成績屬中上，成功考進一所傳統女子名校。沉重的學業負擔，以及來自父母和朋輩的壓力，讓孤立無援的Cindy精神崩潰。

「她自初中開始變得沈默寡言，社交上甚為抽離。當時父母還沒有察覺問題，繼續鞭策 Cindy努力讀書，希望她有天會出人頭地……直至幾個月前，Cindy在家中廁所服用化學劑企圖自殺，父母發現後大驚失色，即時把 Cindy送進醫院接受治療。之後她被精神科醫生診出有抑鬱症，出院後，Cindy 不僅讀書的狀態大不如前，精神亦比較呆滯，她被轉介予我接受輔導。」

▲ 心小姐在社交平台上寫出Cindy的個案，希望虎爸媽引以為鑑。

自責哭訴害慘女兒

心小姐之後安排Cindy一家及學校商討復課安排和支援計劃，她指接見Cindy之前，先與其父母見面了解女童情況，她說︰「一關門，Cindy爸媽便開始哭。 媽媽低著頭,泣不成聲︰『都係我，Cindy先會搞成咁，我嗰時唔知點解會為咗讀書，日日咁惡咁鬧佢，見到佢咁我好心痛! 』爸爸也用雙手掩面鳴咽︰「小學老師都話 Cindy中文比較好，應該讀中文學校，但係我堅持要佢考英文中學。係我衰！太遲啦！返唔到轉頭啦!」

文章獲心小姐-教育及兒童心理學家授權轉載

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm