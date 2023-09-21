【新手父母】鄭俊弘分享育兒經　何雁詩準備囝囝學校面試

▲ 夫妻檔出席活動。

鄭俊弘何雁詩近日夫妻檔，加上歌手鍾雨璇出席美容及保健品牌活動，提倡以麻雀活動，手腦並用幫助認知障礙症患者。三人均表示活動具意義，並感榮幫助有需要人士。

Fred及Stephanie 笑言：「其實我們疫情期間先學識打麻雀，日後希望可以一同參加。」Ophelia則表示自己有陪祖母打「衛生麻雀」，主要想老人家開心。

何雁詩最近加盟新公司並推出新歌《The Right Kind》，亦是她親自作曲，並首次參與監製的作品。歌曲訴說在音樂發展最重要找到舒服的團隊「Right Kind」。

鄭俊弘亦推出新歌《左搖右擺》，是一首英式曲風的歌曲，他笑言：「我缺點其實正喜歡左搖右擺，有時會容易被別人的意見所動搖，首歌用來警示自己。」

初為人父母的何雁詩及鄭俊弘兒子Asher愈大愈精靈，被問及育兒趣事，二人認為每一刻也值得記念：「喺父母眼中，望到小朋友做乜嘢都好開心，最近開始幫Asher報讀學校及準備面試，仲會帶佢去影學生相，相信都會幾有趣。」

鍾雨璇近日正籌備新歌《三千天日記》，並預告即將面世。而MV於黑色暴雨拍攝，令她非常難忘：「當天拍完後凌晨在車上堵塞了兩個鐘頭，車程上看見很多壞車，好彩最終平安返到屋企。」

不幸的是，Ophelia 最近遺失了錢包，信用卡還被盜用簽帳，損失達6位數字，現已交由警方處理，現正等候回覆是否需償還被盜用的欠款。

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