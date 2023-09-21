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【單車盜竊】涉訛稱試騎踩走價值萬元單車　警拘4男起回車輪

社會 15:35 2023/09/21

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涉訛稱試騎踩走價值萬元單車，警拘4男起回車輪。（資料圖片）

警方早前接獲2名受害人報案，指今年5月及9月於網上社交平台分別放售價值約7.5萬元及5萬元的單車。有男子於網上接觸受害人，稱要購買單車，並相約受害人於沙田區交收，其後以試騎單車為由，騎踏單車逃走。

沙田警區刑事調查隊第五隊人員經深入調查，成功鎖定一個涉案的盜竊團伙後，一連兩日（19至20日）在全港各區展開拘捕行動。

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行動中，4名本地男子，年齡介乎18至36歲，涉嫌單車盜竊被捕。人員在其中一名被捕人的住所及附近起回兩套屬於被盜單車的車輪，總值約2.2萬元。該4名被捕人現正被扣留調查。

警方呼籲市民在網上購物時應提高警覺，交收貨物前，市民應先進行風險評估，留意對方帳戶評語、開戶時間以及交易記錄。同時切勿購買來歷不明的單車，以免誤墮法網。

警方強調盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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