【打擊騙案】警方偵破42宗電騙涉款約560萬　23人涉洗黑錢等罪被捕

▲ 警方偵破42宗電騙涉款約560萬，23人涉洗黑錢等罪被捕。（曾秋文攝）

黃大仙警區過去20日展開代號「光影」的反科技罪案行動，黃大仙警區重案組第二隊主管郭嘉盛督察表示，本年上半年黃大仙警區接獲104宗 「猜猜我是誰」及假冒官員電騙報案。比去年同期39宗，增加近1.7倍。

另因應政府在本年2月全面實行電話卡實名登記制，今次行動重點打擊詐騙電話號碼持有人。在本月1日至20日，警方偵破42宗電騙，涉款約560萬元。

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行動中拘捕21男2女（15至72歲），分別報稱倉務員、裝修工人、廚師、退休人士和無業，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產和洗黑錢。其中12人為傀儡戶口持有人，7人為詐騙電話號碼持有人，3人收取騙款。受害人共20男22女（22至88歲），分別任職售貨員、文員和教師，逾半數是60歲以上長者，單一損失由2,000至136萬元不等。

警方安排一名長者出席記者會，講述險被行騙經過。男事主姓李（83歲），在本月中接到自稱女兒的騙徒來電，指因交通意外被捕，要求5萬元保釋金，李伯伯馬上到銀行提款，回家途中看到屋邨附近有警員和消防，上前查問是否較早前發生交通意外，警員查問下揭發李伯伯被騙，成功阻止該宗騙案。

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記者：曾秋文