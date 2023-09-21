【上訴被拒】涉政總外參與暴動囚2年半　38歲女子申上訴許可被拒

▲ 涉政總外參與暴動囚2年半，38歲女子申上訴許可被拒。（資料圖片）

2019年9月29日在政總外一帶發生暴動衝突，38歲女子經審訊後被裁定暴動罪成，被判囚2年半，今（21日）就定罪向上訴庭申請上訴許可被拒。上訴庭指上訴人提出的理據憑空搭建，沒有任何實質內容，不認為原審法官決裁決時分析不妥，拒絕申請。

上訴人黃韻思（38歲），被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動，早前於區域法院經審訊後被裁定罪成，判監2年半，今就定罪申請上訴許可。

上訴一方指，上訴人於案發時被拍攝到在場，她當時聽到玻璃爆聲，遂以手機錄音，並一直啟動錄音功能直至被捕。原審法官裁決時，接納上訴人並沒有參與暴力行為。

上訴庭則指全香港人應對當時發生之事情記憶猶新，上訴人卻稱當時聽不到警方作出驅散的廣播，因聽到玻璃爆破聲而錄音，即「糊里糊塗」到了暴動核心範圍，「打到埋嚟先發覺」，質疑其不知道當時情況的說法。

上訴庭又質疑若於性侵案或虐畜案中，涉案人士犯案時拍攝的話，難道便沒有犯罪意圖。上訴庭認為審法官裁定上訴人參與暴動，並順道錄音，當中並沒有矛盾，裁決分析亦無不妥。上訴庭認為作為合理守法巿民，當時應合理地逃離現場，上訴人稱當時看不到暴力情況，是脫離現實的說法，拒絕其申請。

事發當日有人發起「全球反極權大遊行」，當日下午大批示威者由銅鑼灣崇光百貨遊行到金鐘政府總部，警員其後作出驅散及拘捕多人，當中包括上訴人。上訴人曾供稱當時到現場參與田野錄音，聽到玻璃爆破聲而錄音，說法不為法官接納。

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記者：林育慧