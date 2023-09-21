【經痛困擾】中醫師教自測月經是否正常　簡單3招趕走經前綜合症【內附食譜】

▲ 要解決經前綜合症的問題，註冊中醫師授你簡單三招。（iStock圖片）

女性50歲前的體質與月經有着密切關係，月經正常與否，會對女性的體質、皮膚和整體的生理質素。要知道月經是否正常，一般會透過觀察月經的「色、質、量」。

1.色︰月經的首2、3天為深紅色，之後會逐漸變淡或淡啡色。若月經出現瘀暗色或色太淺，都是有毛病的。

2.質︰月經首2、3天偏稠，然後會逐漸變稀。若出現血塊，則容易會有經痛的情況。

3.量︰月經首2、3天偏多（每天若用6至8條衞生巾），後來會減少。若月經過多或過少，則屬失調。

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女性通常會在月經前一周左右，出現痘痘、黑眼圈、心情煩燥、容易疲倦、腹脹、乳房脹痛等徵狀，稱為經前綜合症 （Premenstrual Syndrome）。

出現經前綜合症的原因，是由於月經前，身體匯聚臟腑一定之血，依時滿溢於子宮，使月經按期來潮，如果氣血不足或氣血運行阻滯，則容易出現經前綜合症。

此外，經前因血向下（子宮）聚，上部則如空城，氣血較弱，微循環較差，故容易疲累和出現黑眼圈。而本身有虛火的人，會因陰虛火旺，所以有較多痘痘。

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如何預防經前綜合症？

1.停止凍飲：曾有病人每次月經前總會出現很多痘痘，而且痛經情況嚴重，建議她不要飲凍飲，結果不但痘痘改善，而且再沒有痛經的情況。

2.敷暖水袋：經期前，於肚臍對下三吋的位置敷暖水袋，令氣血通暢，減少痛經。

3.因應不同體質，以茶療調理：經期後，可飲用當歸益母草紅棗水。當歸有補血、活血的作用，能使經血完全適時而下。我們可以用當歸身3錢（9克）、益母草4錢（12克）及紅棗兩枚（去核），以500毫升開水，焗30至40分鐘，即可飲用。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）