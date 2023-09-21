【Time Machine】陳嘉推新歌與DatBaddie合作　參與亞洲最大型音樂論壇成唯一香港代表

▲ （右）陳嘉新歌《Time Machine》與Rapper DatBaddie（左1）合作。

香港電子音樂人陳嘉（CHANKA），自2015年從英國回港後，接觸到結他及街頭音樂，從此激活她的創作小宇宙，並以獨立唱作人的身份出歌。

CHANKA的音樂以迷幻電子曲風及前衛民謠，她曾經表示自己的創作由「在吉他亂彈一通」開始，然係這份隨心造就她的獨有風格，有點迷離、有點輕快，歌詞裏訴說著這個世代對人生的看法，這些音樂正代表CHANKA的內心，對未來充滿未知，縱然時而感到迷惘，只知道隨性地活出最享受的自己。

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登陸紐約巨型廣告牌

CHANKA的音樂與主流風格截然不同，一首首似是「控訴」生命為何的曲式裏，藏著一陣清新與寧靜，她希望為樂迷引起反思，期待每個人都活出自己的個性。這些隨意的創作，讓CHANKA走進不一樣的音樂旅程，2017年舉辦首個個人音樂會、2019年推出首張個人專輯《Shades of Blue》。

這位集合跳脫、古怪、溫柔與型格的女生，漸漸受到樂迷的關注，獲邀出席電視台音樂節目的表演嘉賓，香港的大型音樂活動如：Clockenflap、Popfest及S2O亞洲潑水音樂節等，並於海外舞台如馬來西亞的South Gate Music Festival及英國的The Great Escape演出。

去年底，CHANKA在Spotify的全球計劃「EQUAL」中，獲安排在紐約時代廣場的巨型廣告牌（Billboard）亮相，讓世界認識到這把來自香港的聲音。

▲ 去年底，CHANKA登陸紐約時代廣場的巨型廣告牌。

唯一香港代表參與《ALL THAT MATTERS》

剛剛過去的星期三（9月13日），CHANKA帶着她的音樂再一次走上國際舞台，現身於新加坡舉行、亞洲最大型音樂論壇《ALL THAT MATTERS》，她更是唯一香港藝人的代表。

對此，CHANKA說：「當然好開心，亦覺得好神奇，我從來冇諗過自己要去到幾遠，係音樂帶住我去唔同地方。好多謝一直相信我嘅團隊同喜歡我音樂嘅朋友，我唔知下站會去到邊度，但係我會繼續創作，我從來唔諗咩主唔主流，只係想做啲自己喜歡嘅音樂，令樂迷享受輕鬆舒服嘅幾分鐘。」

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與DatBaddie合作

CHANKA的音樂旅程仍然進行中，日前她推出本年度第三首新曲《Time Machine》！「我們所做的一切，一次又一次地重複著，一直被困在生命的時間機器中。」是她對新歌的描述，輕快的旋律與沮喪的歌詞形成強烈反差，彷彿描寫出她對生活的看法，在老舊循環的世界，活出最輕鬆的模樣。

新歌《Time Machine》邀得同樣來自香港的女Rapper DatBaddie合作，DatBaddie是說唱界鮮有的女性聲線，以澄明的風格唱出對社會與人生的看法，跟CHANKA的創作不謀而合。

▲ （右）CHANKA與DatBaddie早前於S2O潑水音樂節拍攝MV。

兩人是齊齊為新歌《Time Machine》作曲、填詞，CHANKA獨特的清澈嗓音與DatBaddie廣東說唱的flow，絕對會再度成為樂迷歌單上循環播放的單曲。

CHANKA與DatBaddie早前於S2O亞洲潑水音樂節拍攝新曲《Time Machine》MV，穿上黑色型格打扮的兩人，於舞台上下穿梭遊走，為演出最愛的音樂作準備，與團隊工作人員互動，正好記錄兩人的表演，亦配合新歌的主題，在重複的生活裏尋找自己的精彩。

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