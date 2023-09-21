【轟天猛將4】史泰龍交棒積遜史特咸　女神美瑾霍絲加盟打餐飽

2010年，由史泰龍（Sylvester Stallone）自編自導自演首集《轟天猛將》（The Expendables）上映，影片把一班80、90年代剛陽動作片演員大集合，而且與同代荷里活鼎足以立的舒華辛力加（Alois Schwarzenegger）、布斯韋利士（ Bruce Willis）首次同場演戲，當時令資深動作片迷極興奮。

結果影片大收，令史泰龍繼《洛奇》（Rocky）系列、《第一滴血》（Rambo）系列後，成功開發新品牌，之後再拍了兩套續集。不過在2014年第3集推出後，這個系列一直沒有再推出新作。

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▲ 《轟天猛將2》

動作場面升呢

終於，在今年有新一集《轟天猛將4》（Expend4bles) 。導演史葛禾奧（Scott Waugh）表示，與史泰龍在5、6年前已傾談過合作事宜：「有討論過幾個項目，包括《轟天猛將4》，之後，我去拍了另一部電影。突然，當我完成了手頭上的電影工作，拍攝《轟天猛將4》的機會又再出現！有幸我跟史泰龍在多年前已討論過這個計劃，所以，我非常高興能夠『再次』加入這系列。」

導演表示，當下拍動作片的挑戰，是希望能拍出觀眾前所未見的東西：「但其實極難做到，我認為，提高動作場面的質量和高度更為重要。」

《轟天猛將》系列動作場面瘋狂誇張，已成為一種特色，導演說：「有幸與一隊非常出色的動作特技團隊合作，今次故事的核心積遜史特咸很想提升打鬥場面的高度，我們出色的動作團隊實在為打鬥場面增添更多創造力。」

▲ 《轟天猛將4》

積遜史特咸接班

不過今年史泰龍已77歲，所以他在這集會出現，但主要演出重任落在積遜史特咸（Jason Statham）身上。事實，積遜史特咸可說是史泰龍外，在此系列具代表的演員，導演史葛禾奧指：「積遜史特咸很熱衷投入角色，並將自己的能力賦予角色更大強度。積遜讓觀眾喜愛的主要原因是，男觀眾想成為他，而女觀眾想接近他，就是那種魅力。」

史葛禾奧表示，與積遜工作是一種享受：「經驗告訴我，每次為演員設計動作場面，演出者少有在拍攝時將整體難度和效果同時提升，但積遜就不同，因為他的身體素質總能駕馭每種動作場面，甚至將它提升一個檔次！與這級別的演員合作演繹高難度場面，身為導演也更有成就感。」

▲ 《轟天猛將4》

新血加盟演出

今集加入大批新血，比如《拳霸》系列Tony Jaa、《突擊死亡塔》系列伊哥烏華斯（Iko Iwais）等。

積遜史特咸坦言一直想與Tony Jaa合作：「我們在泰國拍電影時認識，我跟他說過：『我們一定會合作演出，相信我！』只是，到真正有機會合作之時，比預期的等待時間更長一點。」

他更指：「只需要看《拳霸》就能看到Tony所做的事，貨真價實，沒有CGI，沒有吊『威也』。連荷里活跟我合作過的動作演員，幾乎Tony做過的他們都做不到。可以在鏡頭親身做到高難度動作場面實在難得，Tony就是這樣的好例子。」

▲ 《轟天猛將4》

「除了Tony Jaa，今次我們邀請了伊哥烏華斯（Iko Uwais）飾演反派，我們必須派出一位極具說服力的人出任反派角色，看起來又要夠酷夠真實性。」積遜史特咸表示，《轟》系列一向有最好最適合的演員參演：「例如今次回歸的龍格爾，是個令人難以置信的空手道世界冠軍。蘭迪寇楚就不用介紹，他是最偉大的MMA格鬥家，是名人堂的材料。我們亦有過李連杰、也有過尚格雲頓參演。

他續稱：「《轟天猛將》是偉大戰士、武術家的代名詞，為了薪火相傳焰下去，我們希望在電影中繼續向偉大的動作巨星/武術家致敬，《轟天猛將4》我們正要做到這一點。」

▲ 《轟天猛將4》

老將回顧系列

而在過往3集也有份演出的龍格爾（Dolph Lundgren）亦繼續參演，他說：「今次來到第4部電影，再次回歸和積遜、史泰龍一起工作，又再次見到蘭迪和所有新朋友，這確實是勁爆。」

龍格爾回憶說：「還記得2009年時，史泰龍打電話給我，也給我寄了劇本，他說：『嘿，我有這個劇本，你一定要看看。』於是我開始閱讀劇本，當時，我已經有廿年沒有讀史泰龍寫的劇本了，他創作的方式非常特別。」身為此系列的元老，他指整個系列不斷加入新血不斷地強大。

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女神轉做打女

另外，今次有女神美瑾霍絲（Megan Fox）加盟，演積遜史特咸片中前度女友。

美瑾霍絲表示，她個積遜的關係，觀眾會覺得有新鮮感兼前所未見：「先是閃回（Flashback），回顧他倆的背景故事，觀眾會看到Lee更加脆弱。我和積遜有一個『特技場面』，有點像床戲一樣。」

她說，跟特技團隊學習了整場打鬥場面，可惜最終未能收錄在最終版本內：「我很快就學會所有動作，那是我和積遜最終貼身的場面。我在倫敦練習特訓，只有一天，很好玩。」

▲ 《轟天猛將4》

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