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【基層醫療】10.6起限列《基層醫療指南》醫生參與計劃　設兩個月寬限　　

社會 16:37 2023/09/21

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（資料圖片）

為配合基層醫療健康服務發展，醫務衞生局今日（21日）宣布，由10月6日起，只容許已加入《基層醫療指南》的醫生參與政府資助的多項基層醫療健康計劃，包括長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃和普通科門診公私營協作計劃。醫生若在兩個月寬限期結束後仍未加入《指南》，將不能繼續為其病人提供上述計劃下的資助服務。

根據《基層醫療健康藍圖》，政府要求所有提供基層醫療健康服務的醫療專業人員必須登記加入《指南》，並將相關規定擴展至所有資助基層醫療健康計劃，即涵蓋長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃及普通科門診公私營協作計劃，確保基層醫療健康服務的質素保證，同時計劃將這項規定陸續擴展至其他基層醫療服務提供者。

根據政府統計，截至8月底，共有3,337名醫生載列於《指南》。為讓醫生及病人適應新規定，醫衞局將設兩個月寬限期，並鼓勵有意繼續參與上述3項資助計劃、提供基層醫療服務的普通科及專科醫生盡快完成登記程序，寬限期後（即12月6日及其後）仍未載列於《指南》的醫生將不能繼續參與計劃，其病人亦會因此不能享用相關資助服務。

現時政府資助的疫苗資助計劃、院舍防疫注射計劃、地區康健中心服務，以及今年第4季推出的慢性疾病共同治理先導計劃，已規定只有已加入《指南》的醫生方可參與。巿民如須查詢其醫生是否已載列於《指南》，可直接向醫生了解，及自行上網查閱。【點擊即看】

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責任編輯：梁凱婷
 

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