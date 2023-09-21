【香港小姐】陳楨怡玩運動又畫畫興趣多多　積極洗底建立健康形象

▲ 好多興趣！

前港姐亞軍陳楨怡雖然去年被爆私生活精彩，更被揭「一腳踏七船」形象盡毀。事後，她在社交平台回應事件，稱自己知道要承擔後果、並向被連累的TVB同事道歉。

【香港小姐】陳楨怡曾被爆「一腳踏七船」落力洗底 Celina習劍術獲獎：堅持到底【多圖】

最新影片推介：張盈悅專訪

打造健康形象

事件發生後，她努力洗底，早前楨怡趁空餘時間，自我增值，拜師學劍術，並參加公開比賽獲得獎牌，似乎想轉型做「打女」。

當時楨怡接受傳媒訪問，指拍攝古裝戲很多時要求有武術底子，時裝亦有很多打戲，故好好裝備自己，日後或許有助演戲。

除了學劍術外，楨怡亦不時滑水和打網球，日前又大晒畫畫照片，果然興趣多多，難怪被網民指其積極建立健康形象，望大家忘記過往的醜聞。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

2020年港姐亞軍

楨怡因有模特兒身型，參選時一直是三甲大熱。在個人社交平台可見她經常分享旅行照片，23歲已周遊列國，曾到法國巴黎、莫斯科等地，加上周身名牌手袋及飾物，被外界推斷來自富裕家庭。

其後有讀者爆料，楨怡在英國留學時已是風頭人物，加上喜歡夜蒲，常放學後便去夜店耍樂，喜歡四處「收兵」。

不過她已否認有夜蒲，表示只是校內正常社交，而她在參選港姐時與戴祖儀的前度拍拖。



▼ 點擊圖片放大 +8 +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R