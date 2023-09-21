【AI光B】尹光曾因爛賭幾乎輸掉一層樓　感激太太共度低潮：對佢一條心

早前網上出現AI版尹光演繹林家謙的《一人之境》及姜濤《Dear My Friend, 》等流行曲，人工智能調校出的草根唱腔，令網民驚歎，因而令「正版」尹光人氣急升，更被封為「光B」。

他藉著熱潮11月登上紅館舉行《Wan.K 宇宙巡邏演唱會》，展示在現今網絡及新世代世界，「廟街歌王」亦能穩佔一席之地。

入行超過50年年尹光，以通俗粵語歌深入民心，他不是第一次衝上紅館，1991年已首度踏上這個歌手的表演聖地。

▲ 尹光與時並進，經常抱開放心態，學習新鮮事物。（攝：黃建輝）

他憶述：「當時因為一些緣故，張耀榮先生要臨時找個人頂替紅館場地，我本來不識對方，但他就邀我演出，來因宣傳不夠，開售時反應冷淡，至開騷當日，竟然很多人排隊買票，即時爆滿，之後一年內開了三次紅館騷，所以我十分感激張先生的賞識。」

尹光坦言多來都有人再邀他上紅館，但覺得壓力太大。「因為紅館舞台較大，要記好多走位和機關，試過有次行錯位，幾乎跌落台，而且又要考慮票房，如賣得差會影響聲譽，所以一直沒再開，但今年突然有個『AI尹光』熱潮，主辦方提議再做，我便說好啦，自己可以多唱年青人的歌，也有新鮮感。」

見證香港夜經濟

尹光在70年代起，唱出小市民百態和諷刺時弊，被視為次文化的表表者，其實尹光並非在香港土生土長，他本在越南出世，小時候家境富裕，他7歲起便唱大戲，唱到成文武生，後來越戰爆發，他在1970年正式移居香港，繼續歌唱事業，早期跟隨潮流唱國語歌，卻自稱不受歡迎，後來才轉唱通俗歌曲。

他細說前塵：「當時推出了一首講小巴司機的《十四座》，很受坊間歡迎，自此開始這條反映現實和諧趣的歌路。」

▲ 新歌《Dear Myself》是他首支抒情歌，順應熱潮跟AI版合唱。

不過，因歌曲的市井題材，電台和電視台很少會播，尹光也常受抨擊。「好多人話我的歌教壞人，其實我從未唱過粗口，最多只是踩界，以前我被指未夠班，未上過電視台唱歌，但也沒所謂，你們不播，我便自己登台唱，一樣受到歡迎，一年出到三張碟，都十分好賣。」

尹光被封「廟街歌王」，可是在80年代，他說未在廟街表演，唱得最多是當時盛行的夜總會和酒廊，見證過當年香港的繁榮夜經濟。「那時最高紀錄一晚唱9場，由晚上7點唱到凌晨4點，我自己駕車，晚晚由港九唱到新界!」

直至90年代這些夜場漸漸式微，尹光才沒有再唱，因為觀眾口味不同，他也有機會跟TVB簽約，做了4年藝人，之後因想全力登台搵錢，才沒再續約。

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夫妻互相扶持

他不諱言，以前走埠登台容易賺錢，可是他亦曾因為嗜賭，輸掉不少身家，1979年試過澳洲登台時賭錢，一晚輸了10萬，幾乎是當時香港買一層樓的價錢。

84年試過輸錢後問人借了5萬元，那時突然醒覺。「自己一晚歌酬都是幾千，借幾萬怎樣還，求神拜佛希望一鋪翻身，估不到真是贏了錢，還清債後，便決心戒賭。」之後他一直抗拒誘惑，偶而小注怡情，但沒有再豪賭。

尹光跟同是歌手出身的太太李麗儀結婚41年，不論在公在私，互相扶持走過人生。他形容：「太太都是唱搞笑歌，我們可一齊拍檔登台，有甚麼意見都都容易傾，我只專心表演，其他財政、服裝以至家務都是她負責，像半個經理人，有事找她談便可。」

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尹光自言夫妻間最重要是能互相尊重，除非是有第三者，否則任何事都可以有商量，而自己多年都是一條心，自然能同度大半生。

養生之道

今年74歲的尹光，依然能與時並進，緊貼潮流，曾跟ERROR成員保錡在電視節目一齊唱Rap，也難不到他。問到養生之道，尹光笑言最重要戒暴躁。「以前太多工作，人好易躁，脾氣好大，試過在現場鬧電視導演，現在紀大了，很多事已看化，有健康已足夠。」

他現時會定期做gym、打乒乓球來強身，飲食方面，平時少食煎炸油膩食物，亦已戒魚生。「其實我好鍾意食刺身，不過驚消化不來，故不再吃了。」開騷前，他更會閉關，以食住家飯為主。

▲ 入行50多年，尹光認為不論順流逆流，都要有隨遇而安心態。（攝:黃建輝）

尹光回顧人生，一直都是保持隨遇而安的心態，不作無謂強求。雖然名曲之一是《少理阿爸》，其實從來以父親的金石良言作座右銘。

爸爸以前教落：『求名求利求己不求人』，即是所有事情都應自己去爭取，不要指望有人會關照。現在我也是這樣教後生仔，世上無難事，只怕有心人，只要肯做去學，沒有事情不會成功。

記者：陳家昌