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【北上消費】WeChat Pay HK推港人專屬奬賞　可領現金券及30間深圳商場優惠

社會 16:26 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

WeChat Pay HK推港人專屬奬賞。（WeChat Pay HK 提供）

WeChat Pay HK宣布，由即日起至10月15日，將聯乘超過30間深圳商場推出港人專屬奬賞，優惠券涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等。此外，用戶還可領取三張總值HK$10的內地消費電子現金券，在內地消費時享受優惠。

優惠共覆蓋深圳六大區，包括：

  • 福田區：深業上城、福田星河COCO Park、OneAvenue卓悅中心、深圳皇庭廣場、連城新天地、KK ONE、福田卓悅INTOWN、卓悅匯、平安金融中心商場、中洲灣C Future City、深圳之眼購物中心、深圳印力中心
  • 羅湖區：金光華廣場、深圳萬象食家、KK MALL、KK TIME、羅湖寶能環球匯、深圳天河城
  • 南山區：深圳灣萬象城、深圳海岸城購物中心、深圳海上世界、南山京基百納廣場、前海卓悅INTOWN、深圳來福士廣場、寶能·all city購物中心(南山店)、深圳灣睿印RAIL IN、深圳歡樂海岸、前海印里、後海匯
  • 寶安區：前海壹方城
  • 龍華區：壹方天地、天虹龍華購物中心
  • 龍崗區：星河WORLD·COCO Park

用戶在WeChat Pay HK跨境遊頁面 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字)，即可領取聯乘商場提供的商戶優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換即可使用。

此外，WeChat Pay HK用戶還可領取內地消費專屬電子現金券。用戶於地鐵東鐵綫車廂或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取總值HK$10電子現金券禮包1份，當中包含1張滿HK$20減HK$2內地消費專屬電子現金券，1張滿HK$30減HK$3內地消費專屬電子現金券，1張滿HK$50減HK$5內地消費專屬電子現金券。WeChat Pay HK電子錢包具港幣付款功能，人民幣自動轉為港幣結算。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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