【詐騙貸款】涉騙政府百分百貸款逾473萬　23歲男生還押3人准保釋候訊

▲ 其中1名被告周婷婷准保釋後離開法院。梁錦麟攝

4人涉虛報1間公司平均銷售額下降逾3成等，涉詐騙政府百分百貸款逾473萬元，遭國安處拘捕及起訴1項串謀欺詐罪，今（21日）於西九龍裁判法院提堂。各被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至11月16日再訊，以待索取律政司指示及警方進一步調查，除23歲男生外，其餘3人准以現金1.5萬至10萬元保釋候訊。

被告張昊揚（23歲，學生）、何桂鴻（40歲，餐飲從業員）、周婷婷（36歲，文員）及周子龍（48歲，商人），同被控1項串謀欺詐罪。

控罪指，4名被告於2021年11月9日至2022年3月3日期間，在香港與徐心串謀詐騙香港上海滙豐銀行有限公司、香港按揭證券保險有限公司及或香港特别行政區政府。

控罪續指，他們在中小企業金融計劃的特殊100%貸款擔保申請中不誠實地及虛假地表示Superfresh Nourishment （下稱該公司），在2021年3月的銷售額相比於2020年1月至3月期間的平均銷售額下降逾3成，張、何及周婷婷自2021年10月以來一直受僱於該公司，及或該公司每月支出26.3萬元作為張、何及周婷婷的工資和強積金強制性供款，從而誘使香港滙豐銀行及或香港按揭證券保險有限公司向該公司批出中小企業金融計劃的特殊100%貸款，總額為473.4萬元。

控方申請被告暫時毋須答辯，將案件押後以待索取律政司指示，以及警方進一步調查。除張外，控方不反對其餘被告保釋，張須就另案還押，未有保釋申請。

裁判官將案件押後至11月16日再訊，另分別准何桂鴻、周婷婷及周子龍，分別准以現金1.5萬、5萬及10萬元保釋，其間不得離港，需交出旅遊證件，以及每兩周到警署報到1次，3人住址如有更改，需於24小時內通知警署。

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記者：梁錦麟