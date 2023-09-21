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【GEM】民建議就創業板改革提9建議　倡引入市場莊家制度

政治 16:40 2023/09/21

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民建議建議創業板改革。（受訪者供圖）

本港創業板（GEM）自2018年改革後，近年企業要循GEM集資上市的難度提高，民建聯參考內地新三板、美國納斯達克市場及英國另類投資市場等地的經驗，提出多項改革建議，包括簡化新上市發行人的上市程序，引入市場莊家制度，引進新興市場及內地新經濟企業來港上市，以及政府帶頭參與共同投資等。

民建聯建議當局，再次修訂《創業板規則》，啟動新「簡化轉板申請程序」，但訂立較過去轉板申請較嚴格的要求，包括取消原來可獲豁免遵守若干適用於主板新上市申請人的限制，並訂出較主板稍為寬鬆的公司盈利、市值，以及公司過去在GEM的合規情況等規定，從而恢復「簡化轉板申請程序」機制，提升在GEM上市的吸引力和扶助中小企及初創企業成長的功能。

為增加潛在發行人的來源，民建聯建議可研究引入第二上市制度。對於已在其他市場公開掛牌的企業，可簡化在GEM的上市程序。至於尚未在其他公開市場掛牌的企業，則仍參照目前GEM的上市標準，但要適當降低公司市值等要求的門檻。 

促全面檢討審批上市申請程序

民建聯又建議參考內地新三板、北京證券交易所以及英國AIM市場的做法，引入市場莊家制度，提供持續報價及回應報價，與投資者的買賣盤進行配對，便利投資者在所需價格進行買賣，給予投資者較佳價格效益，從而促進股票交易及流通性。

此外，民建聯又希望港交所和證監會聯合檢討及加快有關審批程序，並訂明清晰服務指標，包括各相關程序的回覆時間，加快審批流程，從而有效節省申請上市的時間成本以及相關的專業服務支出。

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記者：戴朗希

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