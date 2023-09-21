【JPEX風波】JPEX案被拘31歲朱姓YouTuber　IG騷林作合照擦鞋讚對方「幣圈教父」

▲ JPEX案被拘31歲朱姓YouTuber，曾與林作合照並形容對方「幣圈教父」。

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方周一（9月18日）拘捕4男2女，涉嫌「串謀詐騙」，正被扣留調查，據了解包括網絡紅人林作及陳怡。

截至昨日（9月20日）下午，警方共接獲2,086名受害人報案，累計涉款約13億元。

【JPEX風波】林作曾為大律師現淪落為被捕者 單親家庭長大被母親錫到燶

▲ （經濟日報圖片）

【JPEX風波】林作被捕後再犯法 頹爆現身又違法斷正

自封「90後幣圈紅人」

昨日，警方再以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕3名涉案男子，年齡介乎25至32歲。

當中包括31歲姓朱的YouTuber（原名朱家輝），於簡介欄目自封90後幣圈紅人、90後投資達人「朱公子」，經常拍片評論加密貨幣，亦多次接受傳媒財經版專訪及撰寫財經專欄。

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他創立「KT Club」在尖沙咀、天后和荃灣提供加密貨幣場外交易（OTC）服務。

其IG擁1.3萬人追蹤，除教人炒賣及與粉絲舉行投資聯誼活動，還經常炫富晒大疊銀紙、林寶堅尼跑車及名錶。

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擦鞋讚林作

「朱公子」上月在會展舉辦的「Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會」，與林作合照，並將照片置頂於其個人IG內，他形容林作為「幣圈教父」，擦鞋大讚「作爺真係好得意」。

不過，他近來甚少更新社交平台，對上一則帖文已是上月30日。

▲ 朱公子與林作合照擦鞋讚對方「幣圈教父」。（IG圖片）

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