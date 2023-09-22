【中秋好去處】屯門黃金海岸周日辦中秋市集　掛逾百燈籠組成16米花燈大道

▲ 黃金海岸商場以逾百個燈籠打造一條長16米的花燈大道。（有關機構提供）

今個中秋有多區都掛滿花燈，新界西的朋友可以考慮到黃金海岸商場，今年商場以逾百個燈籠打造一條長16米的花燈大道，中庭變身成荷塘，一家大小搭上小船，四周散落燈光閃爍的水燈。在如此充滿詩意的中秋夜，能一家團圓實屬美滿。

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黃金海岸商場即日起至10月6日，在商場入口呈現16米長花燈大道，以逾百盞花燈組成，每個花燈滿載著祝福。經過花燈大道走進商場，於中庭位置出現一座荷塘，小橋流水，燦爛的水燈漂浮在四周，有一隻小船在池塘中，不妨上船幻想置身其中，推高中秋氣氛。

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以外，S⁺REWARDS會員憑25點數換領「古風燈籠工作坊」參加名額一個，親手以手工輕木配上花草宣紙製作的燈籠，將滿載中秋詩意的花燈帶回家中。商場更邀請一系列本地品牌參加本周日（24日）舉行的「荷畔中秋手作市集」，慶中秋之餘也滿足購物慾望。

黃金海岸商場「荷塘月色慶中秋」

日期：即日至10月8日

時間：上午10時至下午10時

地點：商場中庭

荷伴中秋手作市集

日期：9月24日

時間：上午11時至晚上7時

地點：商場中庭

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責任編輯︰王明芳