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【行山意外】20人台灣行山團　疑遇虎頭蜂群致9傷2死【附螫傷處理法】

食用安全 18:37 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

20人台灣行山團，疑遇虎頭蜂群致9傷2死。

秋高氣爽雖然是郊遊好時候，不過小心蜜蜂來襲！台灣新北市昨日（20日）便有一行20人的行山團體疑遭虎頭蜂攻擊，其中11人送院，當中2名男子經搶救後終告不治。

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活得健康啲

綜合台媒報道，一個由20人組成的行山團體昨天由新北市瑞芳區出發，走到萬壽山一帶時遭到蜂群攻擊，有7男4女共11人被螫傷，其中7人受輕傷，與未受傷的9人自行落山，途中與上山搜救人員會合送院治理。

另外4名年約60多歲的男子傷勢則較為嚴重，當中姓胡及姓焦的2人，送院不久俱證實死亡。據了解，焦男事發時在躲避蜂群時意外失足，曾一度墮入約5米深山谷；焦男及胡男生前均患有慢性病。台灣礦工醫院院長黎慶福表示，焦男送院時已失去呼吸、心跳，全身發黑、瞳孔已放大且四肢肌肉已僵硬，經搶救後，當日下午5時58分宣告不治。胡男則於晚間6時急救無效。

救援過程中，有4名搜救人員亦被螫傷，所幸治療後沒有大礙，救援人員在現場雖未找到蜂窩，但發現來襲的蜜蜂幾乎整隻是黑色，長度約3至5厘米。而有團友於現場接受訪問時則指蜂群可用「傾巢而出」來形容，怎麼逃也逃不掉，許多同行山友逃跑時跌倒，手腳等處被叮傷，但沒看到蜂窩。

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養蜂專家：虎頭蜂生性敏感

養蜜蜂專家黃皇龍受訪時表示，若蜂幾乎整隻是黑色，很有可能是黑腹虎頭蜂，這類虎頭蜂生性敏感，尤其入秋時節開始繁衍下一代，加上族群變大，攻擊性更是強烈，一有風吹草動，或感受到威逼，便會釋放賀爾蒙來吸引蜂窩內的蜂群傾巢而出攻擊。

黃皇龍表示，黑腹虎頭蜂一般會在地勢較高點，且選擇四周最高的大樹構築蜂窩，蜂窩直徑可達約90厘米，不過由於今年有颱風，蜂窩也可能構築在較低且隱密的樹木，建議山友只要發現「偵察蜂」，便要立即將身體壓低，動作不要太大，緩緩離開現場。

醫生解說螫傷處理法

如萬一不小心被蜂螫傷，大埔那打素醫院急症科顧問醫生袁卓斌曾受訪表示，被蜂螫傷後輕則可即時紅腫痛，持續數小時或數天，嚴重者或致過敏性休克，出現氣喘、頭暈、面腫、口腫等情況，更會危及性命；提醒市民外出時勿走近或碰蜂巢，清理樹枝時亦需穿上長袖衫褲及戴上厚身手套，避免被蜂螫傷。如果被蜂螫傷後可以冰敷或食止痛藥，之後視乎症狀持續，都建議求醫治理。

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責任編輯：羅嘉欣

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