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【我要瞓鬥】「鬥唔瞓」60小時馬拉松式競技　主持陸浩明率先現嚇人喪屍樣

娛樂 17:24 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

J2節目《我要瞓鬥》

J2即將推出15集自家製綜藝節目《我要瞓鬥》，由曾比特（Mike）、陸浩明、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持。

節目以「鬥唔瞓」玩遊戲過關為主題，屆時14組共28位「瞓鬥師」挑戰睡魔，進行60小時馬拉松式競技真人騷。他們為免被淘汰出局，贏取終極10萬元獎金獎品。

充足睡眠其實很重要，《我要瞓鬥》日前在IG推出「我要瞓鬥IG濾鏡」特效，等大家自拍後，見到「殘樣」作警剔。

陸浩明「喪屍樣」

4位主持亦身先士卒示範玩「IG濾鏡」，陸浩明的「喪屍樣」最嚇人、糖妹的「熊貓眼」夠可愛、陳葦璇以貓奴身份帶同貓貓上陣，最抵死的是Mike派出愛犬「代打」。

周奕瑋率先拍短片響應，之後洪永城、導演火火、「泰國通」胡慧冲、星級廚師楊尚友、暉哥林映暉同Patrick Sir，先後將「唔夠瞓」相跟網民分享。一班J2ers黃嘉雯、陳若思同胡敏芝等都紛紛上載「殘樣」力撐。

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XiX展示「唔夠瞓」樣

剛於本月16日推出首支派台單曲《SiS》的女子組合XiX，4位成員梁善知（Crystal）、莊殷玥（Vici）、楊秉頤（Caitlin）同鄧曉殷（Kiele）向fans展示「唔夠瞓」樣，非常自信。

她們在XiX IG的Story上載玩「IG濾鏡」的樣，依然可愛。Vici舂住眼瞓食蘋果，最後趴在枱上瞓覺、Caitlin分享溫數學同睇《西遊記》溫中文，不過短片尾不忘宣傳自家的MV，非常抵死。而Crystal貼出一張敷面照，用來急救不夠瞓的樣，Kiele打住呵欠聽歌的樣非常迷人。

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「羊仔」出沒

上星期香港各處旺區，如尖沙咀樓對開空地、銅鑼灣東角道、地鐵車廂，都有身穿白色工人服《我要瞓鬥》的icon「羊仔」出沒，集體叫口號及快閃「瞓覺」。

最特別是兩隻羊仔「走失」去到銅鑼灣的海馬專門店，猛叫「我要瞓覺」同「我要瞓鬥」後，跳上陳列床褥快閃瞓了幾秒後離去。起先有網民誤以為是大學O’camp玩新生活動，事後才知道是《我要瞓鬥》別出心裁的搞作。

最新影片推介：張盈悅專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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