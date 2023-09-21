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【猝死危機】兒子呼吸困難暈倒送院急救成功　媽媽卻突心臟病發倒地亡

醫生診症室 18:51 2023/09/21

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兒子呼吸困難暈倒，送院急救成功，媽媽卻突心臟病發倒地亡。

近日，馬來西亞發生一宗悲劇，一名男子因呼吸困難暈倒，醫生隨即為他施行心肺復甦法（CPR）搶救，最終成功保住性命，惟一直留守兒子身邊的媽媽卻突然心臟病發，最終搶救不治。

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活得健康啲

馬來西亞醫生Syazwan Azman近日在個人社交媒體「X」（前身「Twitter」）分享病例，指有一位男患者早前因呼吸困難前往就醫，且當時肺部非常緊綳，未料幾分鐘後就在診所内暈倒。

隨後醫生為他進行了10分鐘的心肺復甦術，同時，醫生叫該名男患者的媽媽教兒子唸「清真言」（伊斯蘭教教徒信條），於是對方開始坐在兒子耳邊反覆誦念清真言，希望兒子可以盡快甦醒。

10分鐘後救護車到達，並立即將患者送至醫院搶救，雖仍要留醫深切治療部（ICU），但最後成功保住性命，男患者的病情亦穩定下來。然而，未等兒子醒來，媽媽卻突然心臟病發倒地。雖然醫生即時為她進行心肺復甦術，但可惜最終仍搶救不治。對此，Syazwan Azman大感心痛，

母親在世上最後一刻仍在反覆教兒子誦唸清真言，但她不知道，她背誦的清真言實際上是為了她自己。

Syazwan Azman的帖文曝光後，至今已有超過51萬次閲讀量，很多網民都對母子的經歷予以同情，有部分人更覺得是命運使然，「這名母親在用自己的命來換兒子的命」，亦有人擔心兒子醒來後發現媽媽已離世，一定會非常崩潰。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯：羅嘉欣

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