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【黑客入侵】消委會投訴人及用戶資料恐外洩 　私隱專員公署展開循規審查

社會 17:25 2023/09/21

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消息指，消委會的電腦系統昨日（20日）被黑客入侵，有大批投訴人、選擇月刊訂閱用戶的個人資料懷疑外洩。消委會明日（21日）早上將召開記者會交代事件。

消委會昨天（19日）在網站公布，其電腦系統發生故障，「投訴及諮詢熱線、訂閱部、網上價格一覽通以及油價資訊通的服務一度受到影響 。相關服務已陸續恢復正常，不便之處，敬請原諒。」

消委會昨發通告，指電腦故障。（消委會網頁）

個人資料私隱專員公署表示，今日（21日）收到消費者委員會的資料外洩事故通報，公署已根據既定程序就事件展開循規審查，亦已建議有關機構盡快通知受影響人士。

署方表示，考慮到事故可能涉及個人資料外洩，呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可向相關機構或公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）作出查詢或投訴。

公署又建議持有個人資料的機構，應採取措施加強數據安全，防範資訊系統受到惡意攻擊，包括機構應制定針對資料管治和資料保安的內部政策和程序，包括委任合適的領導人員負責資料保安，及提供足夠的培訓予工作人員；定期進行風險評估：在啟用新系統和新應用程式前，以及在啟用後定期進行資料保安風險評估；採取一系列的技術上及操作上的保安措施；並妥善管理資料處理者。

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