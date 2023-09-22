【校長專訪】小班活動教學提倡關愛文化　直資嶺小校長親揭面試內容收生準則

▲ 嶺南大學香港同學會小學校長分享面試內容及收生準則。

直私學校受家長歡迎，課程各具特色。其中座落於石硤尾的直資學校嶺南大學香港同學會小學（下稱嶺小），推行小班教學及活動教學，校長吳曉靈引入國際文憑課程（IB）教學理念，以平民化的學費提供較國際化的課程，她又分享了學校的面試內容及收生準則。

▲ 吳曉靈校長引入IB教學理念，以平民化的學費提供較國際化的課程。（黃建輝攝）

嶺南大學香港同學會小學校長吳曉靈前年加入嶺小擔任副校長，去年鄭安娜校長退休，她接棒出任校長一職。吳曉靈校長擁有多年國際學校教學經驗，她上任後在課程上加入IB教學理念︰

我們以平民化價錢，在這間直資學校慢慢開展較國際化的課程，開拓學生的國際視野。

跨學科活動提升學習能力

嶺小採用活動教學模式，在課程上運用直資的優勢，更靈活地編排，進行跨學科活動。吳校長舉例前年學校的感恩活動橫跨各科，包括中文、英文、常識、音樂、聖經、視藝、體育科等，讓學生透過閱讀繪本、畫感恩樹等一連串活動去理解主題。去年的三國再演義也讓同學們更能從IB跨課程學習的方式中獲益。她表示︰

不會有太多測驗考試，迫住去趕課程，反而我們可以花多些時間進行不同的學習活動。

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吳校長指在學習活動的過程中，可建構學生的知識、技能，並提升他們的表達能力、協作能力、創意思維及解難能力。雖然學校測驗考試量不多，但老師平日透過默書、評估、口頭報告等方式，定期了解學生的學習進度。吳校長明白今時今日的小朋友面對課業絕不輕鬆，不想加重他們的壓力︰

如果小朋友每星期堆砌了幾科要溫習，他們基本上周末不能做其他活動。

最初有家長向校方反映，傾向多少少測驗考試，好讓他們知道子女的學習情況。直至近年家長了解學校的教學方針，清晰掌握到孩子的學習進度，反而有家長向學校回饋，「女兒說︰『媽媽，你不要迫我溫習，我知道在學校學習甚麼。』」家長看到孩子那一份自信，令他們更放心。

嶺小於1964年創校，2006年轉為直資學校，現時一至六年級每級設兩班。吳校長指由嶺小轉為直資後已採用小班教學模式，提倡活動及小組學習模式。她提到小班教學的好處︰

每級只有兩班，老師一定認識所有學生，所以在關顧學生方面做得更好。

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設小組及親子面試

嶺小每年提供約50至60個小一學額，2023-24年度學費為$17,380。吳校長透露面試分為小組面試及親子面試，在第一輪小組面試，約15名小朋友為一組在課室玩遊戲，例如字卡、LEGO、數粒相關的遊戲，由3至4名老師觀察他們。吳校長分享，「老師可能會讓小朋友一起玩iPad，看他們會否共享、互動反應，完成後又會否主動執拾物品。」在小朋友面試期間，校方安排家長在禮堂參與小一入學簡介會。

校方揀選適合的小朋友及其家長進入第二輪親子面試，一般由兩位老師逐個家庭面見。吳校長稱這部分會留意親子關係，還有小朋友的反應，針對他們的回答再追問家長，例如小朋友喜歡閱讀，就問家長「平日有否與他一起閱讀、講故事？最近講了甚麼故事？看了甚麼書？」吳校長表示︰

我們期望小朋友做回小朋友，如果他們有『特異功能』，我們見到時印象會較深刻，但也要看整體面試表現。

▲ 嶺南大學香港同學會小學推行小班教學及活動教學。（越玲瓏攝）

中文老師踏上校長之路

吳校長早在中學時代已立志當老師，當時她就讀女校聖保祿學校，有感老師很關愛學生，直言「老師用心栽培我，令我自信心愈來愈多。」她自小五來港讀書，最初努力學習英文和廣東話，加上父母不常在她身邊，她身為大家姐要肩負照顧弟妹的責任。吳校長特別珍惜老師對她的愛錫，因而萌生「如果將來有機會要回母校教書」的想法。

當年她遇到中三的班主任，教授她中文及中國文學科，每次她交上周記和作文，都獲得老師幾版的回應，令她很感動，於是也想當一位中文老師。她畢業後順理成章成為中文老師，曾在國際學校任教，也在香港浸會大學教授碩士班。

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校長媽媽身教子女要勤力

身為三孩媽媽的吳校長要兼顧事業與家庭，她感恩有一位明白事理的丈夫。縱然平日工作繁忙，但她珍惜每晚與孩子一起禱告的親子時光。她身教子女努力求學︰

我告訴他們，媽媽這個年紀仍繼續讀書，因為還有很多東西學習。身教很重要，他們在耳濡目染下，知道無論去到任何職位都要勤力。

▲ 嶺小強調「愛的教育」，校園文化養成孩子關愛的性格和行為。（越玲瓏攝）

吳校長育有兩女一子，大女就讀中三，二女升上中一，小兒子今年小四。兒子有中文讀寫障礙，吳校長為他安排入讀國際學校。吳校長工作忙碌，子女從小自理能力強，沒有外傭的日子，他們學會分擔家務。校長對子女的要求會否特別高？吳校長笑言，「我對他們的學術沒有要求，只要盡力就好了。」她給家長一個建議︰

將責任交回給子女，家長要放手，保持一些有距離的親密。

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記者︰駱秀玲