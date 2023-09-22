【藥物相冲】柚子與藥物相沖嚴重可致流血不止　醫生解構10種高危藥物

▲ 中秋節少不了碌柚，但台灣就有醫生列出10種與柚子相冲的藥物，提醒民眾注意切勿將兩者一同服用。

中秋將至，應節食品少不了月餅和碌柚，但台灣腎臟科醫生陳佑丞就提醒民眾，要小心柚子與不同藥物之間的交互作用，並指出柚子能夠影響藥物代謝時間長達72小時。他又列出10種與柚子相沖的高危藥物，嚴重者甚至會產生致命副作用，著民眾務必多加留意。

最新影片：

陳丞佑日前在個人Facebook專頁上發文，表示柚子果肉富含維他命C、鉀離子、鈣、磷等多種營養素，其中維他命C含量更是檸檬的1.5倍，還有豐富膳食纖維可幫助消化。不過根據台灣國健署的每日飲食指南建議，一個人每天宜攝取2份水果，而一份柚子的重量約為160至165克，相當於5瓣柚子果肉，因此若將一顆完整的柚子吃下肚，有可能會造成攝取量超標。

那麼，到底為何不能在食用柚子前後服藥？陳佑丞就解釋，由於柚子與西柚都含有「呋喃香豆素」 (Fluranocoumarin) ，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素，從而導致藥物代謝下降、血中濃度上升，同時也會抑制腸道中的「P-醣蛋白」 (P-glycoprotein)，使藥物無法排除。在這種作用之下，柚子會導致人體內的藥物濃度過高、作用時間過長，甚至可能出現危及生命的副作用。另外，他亦提醒民眾注意柚子的鉀離子含量，指出每100克的柚子便含有132.3mg的鉀離子，換算成每份5瓣的柚子，約有215mg的鉀離子，只要吃兩份鉀離子便會超標，需要進行透析的患者必須謹慎。

以下是10類與柚子相沖的藥物：

























陳佑丞提到，經常會有人好奇「柚子與藥物間隔2小時服用，是否就會安全？」對此他解釋，西柚擊柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時，甚至2至3天，因此就算相隔2小時服藥，也無法完全避免。他又引述研究，表示喝一杯240mL的西柚汁可影響藥物代謝長達72小時，因此為了用藥安全，病人應盡量避免食用西柚與柚子。若真的想吃，建議淺嚐1至2瓣即可。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣