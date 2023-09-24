【婆媳關係】將兒子當租客「住家中要收租」 新抱怒斥奶奶冷血︰有錢還斤斤計較

▲ 心婦不滿奶奶要收租，抱怨對方冷血，指奶奶有錢都和兒子斥斥計較。

一切都是錢作怪！一名母親把孩子養大，供書教學，她不求回報，只希望子女大學畢業後自力更生，不再依賴她。惟兒子讀研究所期間竟然搞大女友個肚，兩人急急奉子成婚，兒子打算與妻子搬回家中居住，惟母親之前一早跟子女約法三章，他們大學畢業後的人生自己作主，若要繼續住在家中必須支付租金，另外兒子結婚的聘金，她亦只答應「無息借款」給兒子。媳婦得悉後抱怨奶奶冷血，質疑她明明有積蓄卻斤斤計較。

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該名奶奶近日在社交平台Dcard發文，對媳婦理所當然的態度十分不滿，她指自己辛苦養大一對子女，早就告訴孩子們，大學畢業後的人生要自己作主，她強調不需要孩子養她，她會用退休金生活，只要求他們偶爾返老家探望或打電話表示關心就行，更無意將孩子綁在身邊。沒想到兒子在讀研究所期間，突然和懷孕的女友結婚，兒子亦因經濟問題要先休學再找工作，為了慳錢補辦婚禮，兒子打算先住在她家，母親要求兩人付房租，令媳婦大為不滿。

媳婦抱怨奶奶冷血

媳婦更反指為何「姑仔」可免費住在娘家？雖然兒子已向妻子解釋，妹妹仍在讀大學，將來她畢業繼續住家裡，也必須付租金，但媳婦仍連番抱怨，「價錢當然比外面自己租房子划算，但媳婦一直抱怨，為什麼跟兒子要算這麼清楚，認為兒子住媽媽家天經地義」。

除此之外，媳婦娘家要求大小聘，原本盤算著她很有錢，會大方贊助聘金，但她卻要兒子自己想辦法，若沒錢的話，她可以無息借款給兒子分期攤還，但媳婦卻歇斯底理大叫「怎麼可以這樣！」奶奶本來也打算息事寧人，打算以房東、房客的態度與兩人相處。但媳婦動不動就呼天搶地，抱怨她太冷血、沒有噓寒問暖，令她亦忍無可忍反擊，向媳婦放話︰「我家讓妳這麼不舒服的話，不用這麼勉強自己，想走就走！」媳婦聽後哭著跑回房間，兒子對妻子的態度亦感無奈，惟有拜託母親繼續做個好房東，如果雙方再爭執，他惟有帶著妻子到外面租屋。

奶奶做自己不妥協

奶奶又指媳婦妹妹結婚時，因為男方聘禮厚重，媳婦也想在親戚面前爭氣，炫耀她嫁了有錢婆家的兒子，而她認為媳婦當初敢跟兒子奉子成婚，是知道她有積蓄，但她卻不打算遷就對方，堅持做自己，而媳婦是因為如意算盤打不響，才歇斯底里向她發動攻勢。

網友看了貼文，都十分同情奶奶的處境，留言鬧爆媳婦機心重︰「去計算夫家錢財太超過了，公婆的錢可跟她沒關係」、「女生認為先懷孕就能吃定婆家」、「知道婆婆很有錢，以為會重男輕女，把資源都給兒子，結果打錯算盤了」。

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