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【胃潰瘍】長期胃潰瘍一年照3次胃鏡　43歲工程師配合治療轉吃1種食物病情好轉

保健美顏 17:52 2023/09/21

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43歲工程師長期胃潰瘍，一年照3次胃鏡，配合治療轉吃1種食物，病情得以好轉。

都市人生活繁忙，胃痛胃病十分普遍。台灣有醫生分享病例，指有一名43歲男性工程師因工作壓力大，長期有胃潰瘍困擾，食藥後有改善卻總是復發。其後病人在醫生建議下多食一類食物，再配合治療，病況終迎來好轉。

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活得健康啲

台灣肝膽腸胃科醫師李青長，在節目《健康好生活》中分享病例，指曾有一名任職電子科技業的43歲男性工程師，因工作忙碌、壓力頗大，在新產品發表前總是要24小時候命，久而久之就令胃部健康轉常人差，又因飲食不均，常服止痛藥致胃潰瘍不時發作，每年至少都要照2、3次胃鏡。

李青長其後建議病人，可多吃富含黏液的食物，如山藥、秋葵等食材。病人聽從建議後調整飲食，並同時持續療程，結果半年後再到醫院照胃鏡，發現胃黏膜情況明顯改善，比以往完整，更沒有發炎跡象。而李青長直言「養胃就是在借命，三分養、七分治」。

營養功能醫學專家劉博仁就指出，山藥、秋葵這類食物富含黏蛋白及多醣體，並含有極高纖維量，而山藥具備鉀離子、熱量偏低，有助修復胃黏膜，並可舒緩平滑肌，避免腸胃出現痙攣狀況。

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責任編輯：羅嘉欣

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