【出遊注意】搭飛機勿亂用毛巾　機師揭清潔内幕：洗過也很嘔心

▲ 搭飛機勿亂用毛巾，機師揭清潔内幕：「洗過也很骯髒」。

很多人搭飛機時會詢問空中服務員提供毛巾或毛毯，但原來背後存著驚人衛生疑慮。有機師就親揭飛機上毛巾毛毯清潔内幕，呼籲乘客小心使用。

機師詹姆士在節目《關我什麼事》中透露，飛機上提供的毛巾毛毯雖然有經過消毒清潔及澆熱水，但上一手是如何使用、用它擦過哪個身體部位，便無從得知，因此存在著巨大衛生疑慮。詹姆士舉例，他曾見過有乘客用毛巾擦腳、腋下，甚至擦指甲縫，令他坦言「洗過但你用不用？」，可見其嘔心程度。

另外，詹姆士還指出，飛機進行清潔時，工作人員為整理座位，通常會把毛毯直接丟在地上。因此他提醒，若真的需要用機上毛巾毛毯，一定要拿有包裝、未被拆封過的毛毯，千萬別用沒有密封的毛巾，即使摺過的毛巾也一樣，因很多都是上一手乘客所使用過。

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循環再用毛巾可以有多污糟？內地媒體《江蘇公共新聞》記者曾檢測使用0至12個月的毛巾，結果發現毛巾用得愈久愈骯髒，使用了12個月的毛巾更檢出金黃葡萄球菌。

記者準備了使用0個月、1個月、3個月、6個月、12個月的毛巾，以及一條使用12個月的浴巾，把樣本交給實驗室，主要檢測：總含菌量、大腸杆菌、金黃葡萄球菌及白色念珠菌。檢測結果顯示，5條使用過的毛巾均檢出大腸杆菌。使用了12個月的毛巾，更檢出金黃葡萄球菌。毛巾使用愈久，含菌量愈多愈骯髒。

疾制中心：應每2、3個月更換一次

南京疾病預防控制中心微生物檢驗科副主任技師雍瑋表示，由於毛巾是個纖維的管狀結構，利於儲納水，這個濕的環境是利於細菌生長的。

她建議毛巾應每2、3個月便更換一次，並不要與他人共用。每星期都應徹底清洗毛巾、暴曬，因為太陽的紫外線對殺菌很有效果。如果覺得不夠徹底，也可以將毛巾煮5至10分鐘，便有效殺滅毛巾上的致病菌。

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責任編輯：羅嘉欣