【新手爸媽】蕭唯展主動頂夜更湊仔　江若琳被BB房畫面震撼力數3宗罪

▲ 蕭唯展主動提出頂夜更湊仔，江若琳半夜扎醒被BB房的畫面震撼了她。

新手爸媽第一次湊BB，難免出現很多蝦碌事。江若琳（Elanne）和蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）今年6月榮升父母，兒子蕭立鈞（Owen）轉眼已經3個月大。Oscar日前主動提出幫手頂夜更湊仔，讓老婆可以安心睡覺，結果卻搞到「一鑊粥」。江若琳半夜扎醒入BB房，難以相信眼前的景象，更激動稱以後自己湊。

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江若琳在社交平台以標題「不要獨留先生照顧孩子系列」，發長文力數老公3宗罪。她表示在19日當晚很累，老公見狀主動提意幫手當夜更湊仔，她深感安慰道：「因為終於可以訓（瞓）一覺！直頭想Yeah出聲！先生好有人性。」

▲ 兒子蕭立鈞轉眼已經3個月大。（IG圖片）

睡前她千叮萬囑老公注意3件事：第一，囝囝已成功戒夜奶，可以睡6小時直至清晨再飲奶；第二，如果半夜BB郁動，可以給他奶嘴，再氹他入睡；第三，注意冷氣機風口向下，避免吹著BB頭部。

兩父子凌晨睇波狂笑

蕭唯展爽快答應：「好簡單啫，得啦，你安心訓（瞓）啦 ！」沒料到約凌晨4時30分，江若琳隱約聽到BB房傳來BB很大的歡笑聲，當她走入BB房時，眼前畫面震撼了她！見到兒子已經清醒，老公就在旁邊用電話觀賞足球賽，兩父子玩得相當愉快，「兩個大聲講大聲笑，BB笑到卡卡聲」。

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之後她見到有支奶，質問老公做甚麼，蕭唯展解釋BB凌晨3時因為肚餓郁動。蕭唯展還因為怕冷氣吹著自己頭頂，把冷氣機風口向上調。江若琳在凌晨5時看著狂笑的BB大感無奈，最後都要自己出馬照顧BB。

5:30am 可憐的母親望住100%醒晒既BB 慾（欲）哭無淚。

▲ 江若琳多謝Oscar搞亂了兒子的生理時鐘。（IG圖片）

江若琳其後再貼出囝囝的相片表示，「多謝佢老豆搞亂咗佢嘅生理時鐘，今朝佢話噚晚同仔玩得好開心，今晚可以再幫我做夜更！真心多謝啦！唔好客氣啦！ 」晚上蕭唯展帶妻兒去自家餐廳請食飯補償，並指會親自湊B，「爸爸還是努力工作就好，湊仔唔岩你 」

帖文引起很多媽媽共鳴，令江若琳不禁表示，原來好多媽媽都是苦主 。有網民都為蕭唯展講好說話，認為他肯幫手湊仔已算是好老公、好爸爸。

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責任編輯：林綺玲