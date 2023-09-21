【醫管局】醫護流失率輕微下跌　已聘80名海外醫生

▲ （左起）醫院管理局行政總裁高拔陞醫生及醫管局主席范鴻齡。（曾耀輝攝）

醫管局主席范鴻齡今（21日）在記者會中表示，自4月份推環球搶人才計畫後截止昨日共取錄130位非本地培訓醫生，主要來自英國及澳洲，亦有來自馬來西亞、紐西蘭、荷蘭及愛爾蘭等地，其中80人已簽同意聘書，有19人已獲醫委會批准有限度註冊，9人已經開始工作，10人則會在餘下一兩個月到人，而餘下者則正走程序。

范鴻齡又提到，環球醫療人才匯聚計劃3月推出後，醫管局已拜訪北京、上海、廣東省、深圳衛健委和澳門衛生局，並已拜訪內地的大型醫院，如北京協和醫院、積水潭醫院及天潭醫院等，指獲部委及院方支持，正商討內地醫生來港條件、時間及所涉專科等，相信能吸引內地專才來港培訓；而海外則已有3名來自馬來西亞及2名來自歐洲的醫生向醫委會申請有限度註冊，對計劃前景有信心。

本地醫護流失率也有輕微下跌，范鴻齡指，截至7月底過去一年的全職醫生流失率為6.9%，較4月底的7.1%，輕微回落0.2個百分點，同期共441個醫生離職，但新聘576名醫生，淨增長135人。而護士的流失率就為10.3%，同較4月的10.9%回落，共2767名護士離職，惟新聘3195人，淨增長428人。至於退休重聘計劃，2023至24年度共65名退休醫生及253名護士繼續留在醫管局服務。

范鴻齡形容，現時海外招聘進度理想，該19名已獲有限度註冊的醫生主要是在海外讀醫的港人回流，稱此對感鼓勵，「多點香港人回來，香港會更好」，惟坦言較遺憾未能聘請到有很高專業成就的醫生，指現時所聘的海外醫生以駐院醫生為主，亦有部分能達副顧問醫生，故退休醫護願意繼續留下亦很重要，能填補經驗不足，未來會繼續盡力爭取年輕及資深的醫生。

范鴻齡又提到，目前的大灣區醫護交流計劃是內地醫護單向來港，醫管局下一步也將派本地醫護到內地醫院學習，將交流變為雙向，舉例內地微創手術等很值得借鏡，故本地醫護也很想學習，惟由於本地醫護人手不足，即使到內地實習也只能是短期如數星期或3個月。

被問到本地醫護招聘有改善是否僅短期受惠於畢業月份，范鴻齡就指，對人手增加只可以「審慎樂觀」，因數字到7月底，該月是畢業生加入醫管局的時間，故數字不代表人手問題已經解決，希望未來可以繼續推出不同措施，確保有關上升趨勢能夠持續。

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記者：黃小冰