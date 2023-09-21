【大偽術師】男神路易斯賀夫曼演二戰英雄　憑藝術天賦救無辜逃離納粹魔掌

根據二次大戰傳奇護照偽造師事蹟改編的新片《大偽術師》（The Forger），由德國金像獎得主導演瑪姬佩倫（Maggie Peren）執導，男主角是電影 《十個拆彈的少年》（Land of Mine）、劇集《闇》（Dark）男神路易斯賀夫曼（Louis Hofmann）。

故事講在危機四伏的納粹德國時期，身為猶太人的21歲少年西奧馬（路易斯賀夫曼飾）身處柏林，藝術天賦橫溢的他為自己偽造文件冒充納粹海軍，大膽走進城內享受五光十色的夜生活。

憑着日趨精緻的偽術，暗助超過300名猶太同胞偽造護照，蒙混納粹黨視線逃離柏林。可惜西奧馬出眾的偽造才華最終觸動到納粹線眼，在最危急的生死關頭，他能否成功為口袋裡最後一本假護照換下自己的名字？救人無數的他最終能否逃離納粹軍魔掌？

《大偽術師》有以下4大備忘！

1.改編自二次大戰事蹟

《大偽術師》改編自二戰時期一位偽造護照少年西奧馬（Samson "Cioma" Schönhaus）的真人事蹟。西奧馬申豪思是一位出生於柏林的猶太人，1922年9月28日出生。

由於自幼便展現出極高藝術天份，於是被送到藝術學校就讀。可惜後來納粹黨引發了第二次世界大戰，無數猶太人受盡逼害。西奧馬也在此期間被逼放棄學業並開始從事有關建設、武器製造等軍備工作。

由於其在軍備行業的出色表現，原本應被送往集中營的西奧馬得以倖免。可惜他的父母卻分別在索比堡集中營和馬伊達內克集中營被處決⋯⋯

自1942年秋天起，西奧馬便開始與認信教會合作救助猶太人，並以此換來能夠獲取糧食的配給券。透過在護照上替換相片和冒充蓋印，他成功為300多名猶太人換來一線生機，並逃出柏林的陰霾下。

電影以更具情感的表達方式記錄了西奥馬這位天賦超強護照偽造師的傳奇一生，更成為柏林影展「特別展映」單元的矚目參展作品。

2.男神影帝加美女影后主演

《闇》、《十個拆彈的少年》男神影帝路易斯賀夫曼這次改以往內向角色形象，飾演幹勁十足的二戰傳奇英雄，更夥拍美女影后《盛夏慌年》露娜維拉擔正主演《大偽術師》。

這對組合除了顏值爆表，非常吸睛之外，二人戲中的感情線亦非常牽動人心。

戲中角色西奧馬及歌達在二戰戰火下相識，從互相隱瞞、利用到深深相愛，二人離離合合的關係令觀眾對這條感情線更為深刻。可惜時移世易，在納稅黨嚴密的監視下，二人的生活不斷受到威脅。

3.反傳統輕快配樂配二戰電影

以往的二戰反納粹電影一向會選用沉重憂鬱配樂去營造緊張氣氛，而《大偽術師》卻一改以往傳統，選擇以輕快的配樂，配搭主角西奧馬於戰火下求生逃亡的畫面去呈現這非一般的二戰故事。

此方法除能幫忙突顯角色在充滿迫害的時代下保持着的外向、樂觀性格外，更令入場觀眾大為驚喜，眾人紛紛表示：「沒想過戰爭電影都能配搭輕快配樂，拍出有別於以往二戰作品的緊張，塑造出輕鬆的氛圍！」

4.神還原二戰時柏林環境

能幻想一部二戰電影的資金只夠買得起三輛車作拍攝嗎？當被問到製作期間所遇到最困難的事，導演瑪姬佩倫即直言指出資金不足的問題。

雖然在戲中出現了不少逼真仿效二戰時期柏林的復古場景，例如主角走在街頭及高級復古舞廳的場景等，但實際上這部電影的製作成本卻只足夠劇組購入三輛汽車作拍攝。

因此在拍攝外景時，製作團隊只能不斷圍繞着這僅有的三台車假裝換了場景，亦只能在戲中加添更多室內場景以減低成本負擔。

雖然資金有限，但戲中所呈現的畫面卻不會令觀眾感到一絲不滿，甚至更能為不同重要場口的佈置帶來更佳更復古的質感。

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