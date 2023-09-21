【齊抗流感】贈一萬支新冠流感測試劑 生物科技公司助學界抗流感

香港踏入季節性流感，多間學校爆發上呼吸道感染個案今年流感已經導致4名兒童死亡，近日再多2名兒童感染H3甲型流感，分別併發腦炎和嚴重肺炎，情況危殆。幼小學童身體免疫力較弱，容易受病菌病毒感染，一旦有學童感染返學，容易引起學校爆發流感，因此不少家長憂心忡忡。本港生物科技創新公司關注學童健康，為紓緩學界壓力，贈送一萬支INDICAID 妥析新冠病毒/甲型及乙型流感快速抗原測試，讓有需要的學校及學生使用，以抵抗流感高峰期。

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9月中流感數字飆升

直資學校議會主席陳狄安校長表示：「聽到多間學校的老師和學生出現流感病徵，開始喉嚨痛、發燒不退，部分學校已建議學生返學時配戴口罩」。陳狄安校長表示，9月初開學時流感未有大規模爆發，但近兩星期已見到學生患上流感的數字上升，開始有爆發的危險。

▲ 本地生物科技公司贈一萬支三合一新冠流感快速測試，助學界抗流感。

本地生物科技創新公司在流感高峰期向直資學校議會、津貼小學議會及資助小學校長會免費提供一萬支INDICAID 妥析新冠病毒/甲型及乙型流感快速抗原測試，讓有需要的學校及學生使用。相達生物科技創辦人招彥燾表示，新冠和流感的臨床病徵相似，均出現發燒、咳嗽等病徵，學校或家長一旦發現學生出現病徵建議先使用三合一快速測試識別病情，測試結果將有助醫生適時處方合適藥物。

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