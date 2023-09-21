【通脹】本港八月基本通脹率1.5%　較七月下調0.1個百分點

▲ 本港八月基本通脹率1.5%，較七月下調0.1個百分點。（資料圖片)

政府統計處公布2023年8月份的消費物價指數，按年上升1.8%，與7月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，8月份的基本通脹率為1.5%，較7月份1.6%下調0.1個百分點。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至8月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.6%）、衣履（上升6.6%）、電力、燃氣及水（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升2.4%）、雜項物品（上升2.2%）、交通（上升1.5%），以及住屋（上升0.8%）。相反，綜合消費物價指數在8月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.5%）和基本食品（下跌0.1%）。

今年首八個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%；以截至8月止的十二個月計，則上升2.1%。

政府發言人表示，8月份基本消費物價通脹維持溫和。電力價格按年繼續顯著上升，但增速進一步放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟活動進一步恢復而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。

責任編輯 李志強