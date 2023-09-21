【玫瑰崗中學停辦】舊生爭取學校續辦或助學生轉校　引述教區承諾全力協助

▲ 灣仔玫瑰崗中學停辦風波持續，現屆初中生面臨在1至3年後須校。（資料圖片）

灣仔玫瑰崗中學停辦風波持續，一群玫瑰崗舊生正爭取尋求學校續辦方案，或讓受影響學生原校畢業，同時協助師生轉校，引述天主教香港教區代表已口頭承諾全力提供協助。至於由15人組成的由辦學團體成立的中學過渡委員會將於明日（22日）首次開會。

據玫瑰崗辦學團體道明會及道爾頓基金會上周公布，玫瑰崗中學3年後全面停辦，現屆初中生完成中三便須轉校。玫瑰崗中學家教會主席包比達今日（21日）向師生及家長發信交代事件最新進展，提到中學過渡委員會將於明日首次開會，信函附上包比達昨與3名舊生Zoom網上會議紀錄，提及中學過渡委員會15名成員，包括校監何幼孫、副校監、校董、獨立專業人士、校長蘇佩婷、副校長、助理副校長、家長代表等，以及已邀請3名主要協助學校的校友加入委員會，包括大律師伍宇鍔，分別本身是直資小學校長的徐區懿華，以及津貼中學校長張齊欣。

內容提到，有舊生在學校停辦消息對外公布前不足24小時，才接獲通知有關決定及安排，並自上周五（15日）起連日開會、回校了解事件，以及聯絡不同人士及單位，當中包括聯絡天主教香港教區教育事務主教代表，並聯絡其他辦學團體作初步溝通等。

舊生目前首要爭取尋找讓學校繼續營辦的可行方案；其次是尋找讓中學部學生可以原校完成畢業前課程的方案及合作對象；倘上述2個目標都無法達成，則尋找適合在學學生及教師的學校，盡全力確保師生可於合適學校繼續學與教，並透露教區及教育局均已口頭承諾全力提供協助。

另外，包比達稱，周一（18日）跟校監何幼孫神父會面表達訴求，曾獲對方承諾「每日更新進展」，讓師生及家長及時得知消息，惟對方其後以須將學校問題及學生福祉放在首位，故未能履行承諾。包比達呼籲家長，現階段為子女提供支持及輔導，避免施加不需要的壓力。

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記者：馮琪雅