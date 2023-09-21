【玫瑰崗中學】玫瑰崗學校關注組發起聯署促煞停「殺校」計劃　要求進行公開諮詢

▲ 灣仔玫瑰崗中學停辦爭議持續。（資料圖片）

灣仔玫瑰崗中學停辦爭議持續，由自稱玫瑰崗校友組成的「玫瑰崗學校關注組」發起網上聯署，要求辦學團體道明會立即煞停「殺校計劃」，並立即展開「公開廣泛而且不帶前設」的諮詢，就學校發展與各方對話。截至今晚（21日）8時，已有771人參與聯署。

聯署公開信提到，校友於上周五（15日）懷著沉重和憤怒的心情，透過媒體得知道明會已決定停辦中學，原有校園交給道爾頓學校接管，「一紙冷冰冰的聲明，就結束了我們學校幾十年來的使命，摧毀了一所充滿歷史和情誼的學校，同時毁掉了我們對母校的盼望。無數學生、家長、教師以及校友都感受到極大的不尊重。」

公開信亦批評道明會作出停辦學校的重大決定前，未有進行公開諮詢，校長、教師團隊、學生和家長更被蒙在鼓裡，作為校友亦感到震驚、錯愕，透過公開信向道明會提出三問，包括：

辦學團體是在什麼理據下單方面做出結束學校的決定？

在學校未有遇到收生困難，辦學團體卻執意決定結束學校，理據何在？

辦學團體是在什麼時候開始接洽道爾頓基金會？

關注組要求道明會明確闡述決定停辦過程的來龍去脈，並立即展開公開廣泛而且不帶前設的諮詢，就玫瑰崗學校發展與各方進行對話。

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記者：馮琪雅