【4拍4家族】謝安琪記招首唱新片主題曲　泰迪羅賓感慨：香港講音樂好困難

▲ （左起）泰迪羅賓、謝安琪、陳諾霆、Anna hisbbuR。

由賴恩慈執導的港產片《4拍4家族》在今日（9月21日）於昂坪市集舉行宣傳活動，眾演員包括謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR、陳諾霆（Rondi）、陳奐仁（Hanjin）及張進翹（Manson）到場。

戲中Band Four樂隊4位成員包括謝安琪、泰迪羅賓、Anna hisbbuR及Rondi，再加上Hanjin及Manson以Band友造型登場。

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資金搵足8年

記者會上，Kay講到：「每個人都有同屋企人有疏離的時候，就如戲中自己有個好疏離的爸爸，希望大家見到Cat（Kay戲中角色）面對困難都會有勇敢時刻、會有共鳴，而我自己都好鍾意劇本。」

而泰迪羅賓則分享到準備拍《4拍4家族》的點滴，他直言：「在香港講音樂好困難，好難去搵資金同老闆，真係搵足8年。而戲中飾演阿孫的Rondi其實是我Playboys Band友的孫，發覺他是個天才小朋友，亦都成為我們非常重要的一員。」

透過音樂感受劇情

至於年僅10歲的Rondi自言：「今次是我第一次拍電影，覺得拍戲有好多唔認識、未見過的事，覺得好神奇。」Kay續補充：「今次在戲中唱好多歌，慶幸有好多唔同作品，其中一首歌有2個版本，大家可以透過音樂感受劇情，我自己聽住首歌睇戲都會喊。」

另外，在戲中飾演阿Kay同父異母妹妹的Anna hisbbuR講到：「諗返15、16歲的自己，當時開始彈bass，其實我現實中好唔似個角色，不過覺得今次係個好神奇的經歷。」

Rondi技驚四座

活動期間Band Four樂隊成員為傳媒朋友帶來音樂表演。其中，只有10歲的Rondi就施展神乎其技的擊鼓演出，技驚四座。

而Kay跟Anna hisbbuR分別演唱戲中歌曲，Anna演唱電影中歌曲《Not a fairy tale》，而Kay更首度公開演繹電影主題曲《毋忘 “If I don’t remember”》。

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