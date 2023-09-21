【青年宿舍】菁英會旗下青年宿舍收800份申請　料全部200宿位年內入住

▲ 香港菁英會今日在荃灣如心酒店舉行，成立15 周年慶典。(政府新聞處圖片)

特首於去年的施政報告中提出青年宿舍計劃，香港菁英會與華懋集團旗下的如心酒店集團合作推出Home²青年宿舍。香港菁英會主席林智彬指，自項目開放申請以來，至今已收到超過800份正式申請，首批50個宿位已於8月15日率先入駐，預計在今年內全部200位宿生都會陸續入住。

特首及3局長出席典禮

香港菁英會今日在荃灣如心酒店舉行，成立15 周年慶典、第16 屆執行委員會暨學界菁英第7屆理事會就職典禮。特首李家超、中聯辦副主任劉光源、外交部駐港特派員公署副特派員方建明、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀、政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟、林智彬等擔任主禮嘉賓。有約300人出席。

李家超指，在民政及青年事務局的支持下，菁英會與「HOY電視」合辦「杭州亞運會賽事菁英練習生計劃」，讓一班對體育和傳播行業有興趣的香港青年，能親身參與製作和拍攝亞運紀錄片，在見證國家主辦國際盛事的「軟實力」的同時，亦可以鍛鍊個人的本領。

劉光源表示，香港精英會成立十五年來，始終堅守愛國愛港立場，勉勵香港青年要以愛國愛港老一輩為榜樣，發揮自身優勢，講好中國故事、香港故事，不斷增進世界各國人民對中國發展的理解與認同。



林智彬提到，菁英會有三個「全力支持」，包括全力支持國家、全力支持特區政府及全力支持青年人。他對菁英會提出了「兩個展望」，包括第一個展望是堅持傳承三個「全力支持」，不忘創會的初心。第二個展望是推動「香港菁英會基金」成立，支持本會的青年工作得到更大發展。

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責任編輯：區綽彥