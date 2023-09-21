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【文化藝術】李家超晤文旅部部長胡和平　冀推動更多藝團雙向演出

政治 22:13 2023/09/21

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特首李家超(右)晤文化和旅遊部部長胡和平(左)。(政府新聞處圖片)

特首李家超今日在禮賓府晤文化和旅遊部部長胡和平，就進一步加強內地與香港在文化藝術和旅遊方面的合作和發展交換意見。他期望，特區政府與文化和旅遊部繼續加強合作，支持和推動藝團作更多雙向演出及交流。

李家超提到，香港旅遊業一直穩步復蘇，感謝文化和旅遊部的支持及提供便利措施，加強雙向旅客往來。他期望特區政府與文化和旅遊部進一步合作，推動旅遊業發展。文化體育及旅遊局局長楊潤雄和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

港府積極協調不同文化交流盛事落戶香港

同日，李家超在「慶祝中華人民共和國成立74周年．第14屆海峽兩岸暨港澳地區藝術論壇」晚宴視像致辭指，港府積極籌辦各類大型文化活動，其中亞洲文化合作論壇、博物館高峰論壇等都廣受歡迎，也積極協調不同文化交流盛事落戶香港。

國家「十四五」規劃，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。李家超稱，特區政府通過政策支持和投放資源，朝四方向落實香港的新文化定位，包括建立世界級的文化設施和多元文化空間、加強與內地的文化交流合作及與海外藝術文化機構的關係、善用科技，以及培育人才。

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責任編輯：區綽彥

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