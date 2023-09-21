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【JPEX案】李惟宏︰一年過渡期不應倉促修改　市民勿輕信網紅意見

政治 22:22 2023/09/21

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金融服務界立法會議員李惟宏。（戴朗希攝）

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，金融服務界立法會議員李惟宏指，事件證明，香港建立健全虛擬資產發牌制度是正確。他建議公眾投資理財，宜徵求相熟的持牌人士意見。

金融服務界國慶就會今日舉行，李惟宏致辭時呼籲公眾使用持牌機構及信譽良好的公司，不要輕信沒有持牌的所謂網紅或投資專家，「沒有投資產品是有極高回報而完全沒有風險。」

被問到應否取消發牌制度一年過渡期，李惟宏指現行機制經過市場長時間討論及充分諮詢後作出，不應該倉促修改。

對於JPEX指控證監會處理手法有失公正，李惟宏稱香港是法治社會，相信證監會不會無故冤枉任何人，「去到法庭，法官也是看證據。」

另外，身兼「促進股票市場流動性專責小組」成員的李惟宏表示，小組成員會理性和客觀討論提出意見，也相信港府會認真考慮業界合理訴求。

專責小組已在本月15日召開第二次會議，料可再施政報告公布前向特首提交詳細建議。

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記者：戴朗希

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