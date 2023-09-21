【提防詐騙】不明視像通話再現香港　騙徒用AI換臉換聲詐騙？

最近網絡重現視像通話詐騙，聲稱騙徒會以facetime等視像通話為手段進行詐騙，將聲音及面相透過AI技術的高度模仿能力複製，再用作不法用途。根據警方「守網者」早前的查證後，目前內地及香港暫未有實時AI 換臉視像通話騙案舉報。

繼早前不明facetime出現後，網上又流傳一段警告文字，聲稱騙徒會以視像通話「白撞」致電，只要接通電話上鏡及說話，聲音及容貌便會被人紀錄，再利用AI假冒受害人，向受害人的親友或同事進行詐騙。

根據警方「守網者」介紹，指經查證後內地及香港暫未有實時AI換臉視像通話騙案舉報。而用作詐騙的片段均屬預先製作的影片，不法分子從不同渠道大量套取擬冒充對象的聲音、臉部信息等（例如通過社交平台獲取公開的影像等），利用深偽技術製作影片，並且透過視像通話播放。為免露出破綻，這些預製影片通常只有幾秒鐘長度；騙徒之後會用各種籍口完結通話，然後再與接聽者透過即時通訊軟件繼續對話。

除了深偽技術外，近來火熱的AI 生成技術（如ChatGPT）亦有可能被應用在電郵騙案、網戀騙案、釣魚詐騙等，騙徒可以以極低成本撰寫文字或製作圖片進行詐騙。這類詐騙手法與傳統詐騙手法大致相同，只是利用不同手段接觸及取得受害人信任，然後進行詐騙，換湯不換藥。

警方提醒，不排除騙徒在不久將來會使用更多不同科技進行詐騙，市民大眾必須時刻保持警惕，提防誤墮騙局。請緊記，眼見不一定為實，有圖有聲有片亦不一定就有真相。應養成事實查證習慣，並時刻提醒身邊親友和長者！

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