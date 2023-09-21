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【JPEX風波】張智霖發出嚴正聲明　強調去年知JPEX 無牌即終止合作協議

娛樂 22:17 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

虛擬貨幣平台JPEX風波，不少名人藝人被牽連，當中擔任香港區品牌大使的張智霖更在今日（9月21日）到警署協助。

今在晚9時多，張智霖所屬的經理人公司就有關事件發出嚴正聲明，全文內容如下：

張智霖嚴正聲明

本公司為藝人張智霖先生 (“藝人”) 之經紀人公司，就最近有 關藝人被牽涉與虛擬資產交易平台 JPEX 的報導，本公司現就有 關報導作出澄清聲明：

1. 去年 2022 年 3 月份本公司通過廣告代理公司邀請藝人為 JPEX 拍攝廣告片及平面硬照廣告。

其後，由於本公司得悉 JPEX 被證監會列入「無牌公司及可 疑網站名單」，故此本公司已於去年 2022年9月正式通知廣 告代理公司立即終止合作協議。

按照協議，任何人仕在未得本公司批准授權下均不得使用/ 公開發佈在合作期間拍攝製作含藝人肖像及/或聲音之廣告 片、平面硬照、拍攝花絮及任何相關之物料。

2. 近日，本公司發現網上流傳前述未得本公司授權之藝人照 片及影像，本公司現嚴正要求任何人士在未經授權下，不 得作出任何發佈、上載或轉載等侵權行為，本公司將對此 保留一切法律追究權利。

3. 就 JPEX 事件，藝人已於 9 月 19 日被有關方面邀請協助調查

本公司特此聲明 以正視聽 並多謝各界關心。

Two Pigs Limited

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撰文 : TOPick柴犬出動

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