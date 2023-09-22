【傳統名幼】傳24/25學年不接受K1申請　九龍塘名幼根德園現停辦疑雲

▲ 傳根德園將停辦。（經濟日報資料圖片）

位於九龍塘的傳統名幼根德園幼稚園，一向在家長之間排名甚高，每年都有不少學童面試，競爭激烈。然而，昨晚有家長為子女申請明年幼稚園時，發現根德園的學校網頁寫明不接受來年K1入學申請，引起停辦疑雲。

在適齡學童減少及移民潮打擊下，近年愈來愈多學校出現縮班殺校危機，繼早前老牌名校玫瑰崗中學宣布停辦後，擁有57多年歷史的傳統名幼根德園幼稚園亦出現停辦疑雲。

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昨晚（21日）根德園學校網頁的截圖在社交平台瘋傳，據截圖內容顯示入學申請一欄，列明「2024/25學年將不接受K1的入學申請」，而2023/24學年K1、K2及2024/25學年K2則接受插班申請。事件於社交平台發酵後，根德園學校網頁突然暫停運作，網頁今早（22日）重開後，入學資訊（Admissions）一欄已經下架。

▲ 學校網頁曾顯示將不接受明年K1申請。

據2022/23學年幼稚園概覽，根德園屬私立獨立幼稚園，沒有參加幼稚園教育計劃，校長為梁紫馨，學校僅開半日班，2021學年學生總人數為1,586人，2022/23學年學費為$46,000，分10期繳交。TOPick正向根德園及教育局查詢相關事宜。

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責任編輯︰林愛娜