【名幼停辦】2024/25學年不接受K1申請　九龍塘名幼根德園宣布3年後停辦

▲ 根德園宣布，將於3年後停辦。

位於九龍塘的傳統名幼根德園幼稚園，一向在家長之間排名甚高，每年都有不少學童面試，競爭激烈。然而，昨晚有家長為子女申請明年幼稚園時，發現根德園的學校網頁寫明不接受來年K1入學申請，校方於今早（22日）在學校網頁出新聞稿，宣布將於3年後停辦。

在適齡學童減少及移民潮打擊下，近年愈來愈多學校出現縮班殺校危機，繼早前老牌名校玫瑰崗中學宣布停辦後，擁有57多年歷史的傳統名幼根德園幼稚園亦宣布將於3年後停辦，即於2025/26學年後結束學校。

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昨晚（21日）根德園學校網頁的截圖在社交平台瘋傳，據截圖內容顯示入學申請一欄，列明「2024/25學年將不接受K1的入學申請」，而2023/24學年K1、K2及2024/25學年K2則接受插班申請。事件於社交平台發酵後，根德園學校網頁突然暫停運作，網頁今早（22日）重開後，入學資訊（Admissions）一欄一度下架，其後於早上10時許重新出現，與早前流傳的截圖內容一致，同樣寫明下學年不接受K1入學申請。

▲ 學校網頁顯示將不接受明年K1申請。（學校網頁截圖）

此外，學校網頁今早亦上載了新聞稿，宣布根德園將於3年後停辦，創辦人兼校監黃慧嫻已正式去函通知教育局。黃慧嫻解釋，3年後停辦的主因是入學人數下降趨勢，以往每年有大概500名K1學生，但2023/24學年只有300名K1學生，下降了40%，而該校有30%員工，包括校監、校長、管理層及老師已達到或接近退休年齡，加上本港出生率低及不少年輕家庭移民，造成收生困難。

校方表示，學校在未來3年仍有充足的營運資金，現讀生不會受到影響，根德園會如常運作，K1至K3學生可以繼續就讀，校方會分階段關閉學校。不過前提是，2024/25學年要繼續開辦，學校需要在2024年5月31日前收到最少400名K2及K3家長確認繼續就讀，而要在25/26年繼續開辦，學校需在2025年5月30日收到最少200名家長確認子女繼續就讀。

▲ 根德園未來3年的計劃。

據2022/23學年幼稚園概覽，根德園屬私立獨立幼稚園，沒有參加幼稚園教育計劃，校長為梁紫馨，學校僅開半日班，2021學年學生總人數為1,586人，2022/23學年學費為$46,000，分10期繳交。

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責任編輯︰林愛娜